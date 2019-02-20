Тимошенко судится с Порошенко из-за его агитации

Шестой апелляционный суд Киева открыл производство по иску кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к кандидату в президенты и действующему главе государства Петра Порошенко относительно незаконной агитации.

Об этом говорится на сайте судебной власти.

Отмечается, что председательствующим судьей назначен судья Анатолий Степанюк.

Как указывается в материалах дела, истец просит признать противоправными действия кандидата на пост президента о проведении предвыборной агитации с нарушением законодательства Украины и установить факт использования им при финансировании предвыборной агитации, кроме средств своего избирательного фонда, других средств.

Ранее в пресс-службе Тимошенко заявили, что Национальная полиция открыла по ее заявлениям два уголовных производства - о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.

Отмечается, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко "из пирамиды по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко", скупает голоса.

"При имеющейся у ее команды информации, у Порошенко хотят раздать по 1000 грн шести миллионам избирателей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как заявила политик, этим президент якобы пытается обеспечить себе выход во второй тур выборов.

По данным пресс-службы суда, слушание дела состоится в среду, 20 февраля, в 19.00.

Напомним: