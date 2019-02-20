Тимошенко судится с Порошенко из-за его агитации
Шестой апелляционный суд Киева открыл производство по иску кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к кандидату в президенты и действующему главе государства Петра Порошенко относительно незаконной агитации.
Об этом говорится на сайте судебной власти.
Отмечается, что председательствующим судьей назначен судья Анатолий Степанюк.
Как указывается в материалах дела, истец просит признать противоправными действия кандидата на пост президента о проведении предвыборной агитации с нарушением законодательства Украины и установить факт использования им при финансировании предвыборной агитации, кроме средств своего избирательного фонда, других средств.
Ранее в пресс-службе Тимошенко заявили, что Национальная полиция открыла по ее заявлениям два уголовных производства - о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.
Отмечается, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко "из пирамиды по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко", скупает голоса.
"При имеющейся у ее команды информации, у Порошенко хотят раздать по 1000 грн шести миллионам избирателей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как заявила политик, этим президент якобы пытается обеспечить себе выход во второй тур выборов.
По данным пресс-службы суда, слушание дела состоится в среду, 20 февраля, в 19.00.
Напомним:
- Ранее член избирательного штаба Порошенко Руслан Князевич заявил, что президент финансирует свою избирательную кампанию за свой счет и за 7 дней избирательной кампании со счета избирательного фонда потрачено 70 миллионов гривен.
- Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Виталий Ковальчук заявил, что команда действующего президента продемонстрирует стране, как проводить честную и чистую избирательную кампанию.
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