Тимошенко судится с Порошенко из-за его агитации

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Среда, 20 февраля 2019, 15:46

Шестой апелляционный суд Киева открыл производство по иску кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко к кандидату в президенты и действующему главе государства Петра Порошенко относительно незаконной агитации.

Об этом говорится на сайте судебной власти.

Отмечается, что председательствующим судьей назначен судья Анатолий Степанюк.

 

Как указывается в материалах дела, истец просит признать противоправными действия кандидата на пост президента о проведении предвыборной агитации с нарушением законодательства Украины и установить факт использования им при финансировании предвыборной агитации, кроме средств своего избирательного фонда, других средств.

Ранее в пресс-службе Тимошенко заявили, что Национальная полиция открыла по ее заявлениям два уголовных производства - о подкупе избирателей в пользу Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.

Отмечается, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко "из пирамиды по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко", скупает голоса.

"При имеющейся у ее команды информации, у Порошенко хотят раздать по 1000 грн шести миллионам избирателей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как заявила политик, этим президент якобы пытается обеспечить себе выход во второй тур выборов.

По данным пресс-службы суда, слушание дела состоится в среду, 20 февраля, в 19.00.

Напомним:

  • Ранее член избирательного штаба Порошенко Руслан Князевич заявил, что президент финансирует свою избирательную кампанию за свой счет и за 7 дней избирательной кампании со счета избирательного фонда потрачено 70 миллионов гривен.
  • Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Виталий Ковальчук заявил, что команда действующего президента продемонстрирует стране, как проводить честную и чистую избирательную кампанию.

Украинская правда

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Темы: Тимошенко Порошенко выборы президента 2019 суд


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