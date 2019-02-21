Кравчук о нелюбви украинцев к олигархам: Это большевистская философия

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Четверг, 21 февраля 2019, 14:24

Первый президент Леонид Кравчук заявил, что Украине не удастся идти вперед пока украинцы и власть не научатся уважать бизнес.Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко после экономического форума.

Перед этим Кучма пошутил, что в Украине два врага - олигархи и Россия

"Так вот, олигархов можно быстро уничтожить, а как с Россией быть? Вот и ответ искать можно", - сказал второй президент и позже отметил в шутку, что надо президенту РФ Владимиру Путину посоветовать уничтожить своих олигархов, чтобы Украина смогла победить Россию.

После этого Кравчук заявил, что не может на это не отреагировать, поскольку в Украине уже стало привычкой утверждать, что все олигархи плохие, несмотря на то, сколько они всего хорошего делают.

"Я обращался часто к людям, чего вы так относитесь к ним (к олигархам - ред.), ведь они что-то делают, помогают... А в ответ, что они все украли. Это большевистская философия", - утверждает первый президент.

"Забрать все... Ну как вернуться? Вы же взрослые люди? Мертвого воскресить невозможно. Вернуться к старым временам невозможно. Идти надо вперед. Можем ли мы идти без этих олигархов вперед? Єто пустой разговор. Они делают и добрые дела", - добавил он.

Кравчук добавил, что на экономическом форуме говорил об олигархах Викторе Пинчуке и Ринате Ахметове.

"Пока мы не научимся уважать бизнес, который работает честно, открыто и делает что-то для государства, идти вперед не удастся", - подытожил первый президент.

В свою очередь Кучма подчеркнул, что без крупного бизнеса развития страны нет и не может быть.

Яна Миланова, УП

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Темы: Кравчук Кучма олигархи


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