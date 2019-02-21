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Кучма опасается, что участники выборов сделают новый Майдан

Четверг, 21 февраля 2019, 13:54
Кучма опасается, что участники выборов сделают новый Майдан

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что после ближайших выборов президента будет много недовольных честностью избирательной кампании и могут организовать протесты.

Об этом он заявил после брифинга трех первых президентов Украины в Киеве.

На вопрос, использовались ли технические кандидаты во время выборов, когда он баллотировался в президенты, Кучма ответил: "Да о чем Вы говорите? Мы тогда не понимали, что такое "технический кандидат". Я считаю, что те выборы были честными!".

"Я первый раз пошел на президентские выборы – и у меня вообще ничего не было: одна машина на весь штаб, так сказать. Одна – и та досталась мне как бывшему премьер-министру. А так – Господи!..", – отметил Кучма.

"Сегодня настолько большая разница в избирательных кампаниях, люди действительно не верят, что кампания может быть честной. Тем более, что мы даем такие яркие примеры, мы к этому даже не стремимся", – добавил он.

"Любые выборы, которые сейчас пройдут, – обязательно политические силы будут кричать, что "подтасовка", "нечестные" и так далее. Будут делать попытку еще, не приведи Господь, делать какой-то очередной Майдан", – предположил бывший президент.

Напомним:

  • Леонид Кучма работал премьер-министром Украины с 13 октября 1992 года по 21 сентября 1993 года, а с 19 июля 1994 года по 23 января 2005 года был президентом страны.
  • Впервые Кучму избрали руководителем государства 10 июля 1994 года: он победил во втором туре у первого президента независимой Украины Леонида Кравчука. 14 ноября 1999 года его во второй раз избрали президентом.
  • После убийства журналиста Георгия Гонгадзе осенью 2000 года Кучма стал фигурантом "кассетного скандала".
  • Во время очередных выборов президента осенью 2004 года начался первый Майдан – Оранжевая революция: сторонники кандидата Виктора Ющенко протестовали против фальсификации выборов, в которых победителем объявили Виктора Януковича. Тогда прошли перевыборы и президентом стал Ющенко.
  • Янукович стал президентом Украины уже на следующих выборах в 2010 году – и его каденция завершилась вторым Майданом, известным как Евромайдан и Революция Достоинства. После очередного применения силы к протестующим и расстрела людей на Майдане 20 февраля 2014 года Янукович сбежал в Россию, где до сих пор скрывается от правосудия.

Алена Рощенко, УП

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Темы: виборыКучмавыборы президента 2019Майдан
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