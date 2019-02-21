Кучма опасается, что участники выборов сделают новый Майдан

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что после ближайших выборов президента будет много недовольных честностью избирательной кампании и могут организовать протесты.

Об этом он заявил после брифинга трех первых президентов Украины в Киеве.

На вопрос, использовались ли технические кандидаты во время выборов, когда он баллотировался в президенты, Кучма ответил: "Да о чем Вы говорите? Мы тогда не понимали, что такое "технический кандидат". Я считаю, что те выборы были честными!".

"Я первый раз пошел на президентские выборы – и у меня вообще ничего не было: одна машина на весь штаб, так сказать. Одна – и та досталась мне как бывшему премьер-министру. А так – Господи!..", – отметил Кучма.

"Сегодня настолько большая разница в избирательных кампаниях, люди действительно не верят, что кампания может быть честной. Тем более, что мы даем такие яркие примеры, мы к этому даже не стремимся", – добавил он.

"Любые выборы, которые сейчас пройдут, – обязательно политические силы будут кричать, что "подтасовка", "нечестные" и так далее. Будут делать попытку еще, не приведи Господь, делать какой-то очередной Майдан", – предположил бывший президент.

Напомним: