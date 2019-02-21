Кучма опасается, что участники выборов сделают новый Майдан
Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что после ближайших выборов президента будет много недовольных честностью избирательной кампании и могут организовать протесты.
Об этом он заявил после брифинга трех первых президентов Украины в Киеве.
На вопрос, использовались ли технические кандидаты во время выборов, когда он баллотировался в президенты, Кучма ответил: "Да о чем Вы говорите? Мы тогда не понимали, что такое "технический кандидат". Я считаю, что те выборы были честными!".
"Я первый раз пошел на президентские выборы – и у меня вообще ничего не было: одна машина на весь штаб, так сказать. Одна – и та досталась мне как бывшему премьер-министру. А так – Господи!..", – отметил Кучма.
"Сегодня настолько большая разница в избирательных кампаниях, люди действительно не верят, что кампания может быть честной. Тем более, что мы даем такие яркие примеры, мы к этому даже не стремимся", – добавил он.
"Любые выборы, которые сейчас пройдут, – обязательно политические силы будут кричать, что "подтасовка", "нечестные" и так далее. Будут делать попытку еще, не приведи Господь, делать какой-то очередной Майдан", – предположил бывший президент.
Напомним:
- Леонид Кучма работал премьер-министром Украины с 13 октября 1992 года по 21 сентября 1993 года, а с 19 июля 1994 года по 23 января 2005 года был президентом страны.
- Впервые Кучму избрали руководителем государства 10 июля 1994 года: он победил во втором туре у первого президента независимой Украины Леонида Кравчука. 14 ноября 1999 года его во второй раз избрали президентом.
- После убийства журналиста Георгия Гонгадзе осенью 2000 года Кучма стал фигурантом "кассетного скандала".
- Во время очередных выборов президента осенью 2004 года начался первый Майдан – Оранжевая революция: сторонники кандидата Виктора Ющенко протестовали против фальсификации выборов, в которых победителем объявили Виктора Януковича. Тогда прошли перевыборы и президентом стал Ющенко.
- Янукович стал президентом Украины уже на следующих выборах в 2010 году – и его каденция завершилась вторым Майданом, известным как Евромайдан и Революция Достоинства. После очередного применения силы к протестующим и расстрела людей на Майдане 20 февраля 2014 года Янукович сбежал в Россию, где до сих пор скрывается от правосудия.