Лавров заявил о подготовке Киевом "новой провокации" в Керченском проливе
Министр иностранных дел России утверждает, что украинская власть "готовит новую провокацию" в Керченском проливе и привлечет к ней НАТО.
Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса, передает ТАСС.
"Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории", - сказал Лавров.
Глава российского МИД уверяет, что морские силы Украины собираются предпринять попытку прорыва "без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов".
"Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский прорыв", - заявил Лавров.
Напомним:
- 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
- После взятия в плен 24 украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали их, после чего моряков вывезли в РФ. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
- Украинский военнослужащим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- Россия утверждает, что это была "преднамеренная провокация" со стороны Украины.
- Украина и ее западные партнеры считают, что РФ взяла украинских моряков в плен, нарушив международные законы.
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