Лавров заявил о подготовке Киевом "новой провокации" в Керченском проливе

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Четверг, 21 февраля 2019, 15:41

Министр иностранных дел России утверждает, что украинская власть "готовит новую провокацию" в Керченском проливе и привлечет к ней НАТО.

Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса, передает ТАСС.

"Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории", - сказал Лавров.

Глава российского МИД уверяет, что морские силы Украины собираются предпринять попытку прорыва "без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов".

"Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский прорыв", - заявил Лавров.

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После взятия в плен 24 украинских моряков российские "суды" в Крыму арестовали их, после чего моряков вывезли в РФ. Трое из них во время атаки россиян получили ранения.
  • Украинский военнослужащим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • Россия утверждает, что это была "преднамеренная провокация" со стороны Украины.
  • Украина и ее западные партнеры считают, что РФ взяла украинских моряков в плен, нарушив международные законы.

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Темы: Лавров Росcия Керченский пролив


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