Лавров заявил о подготовке Киевом "новой провокации" в Керченском проливе

Министр иностранных дел России утверждает, что украинская власть "готовит новую провокацию" в Керченском проливе и привлечет к ней НАТО.

Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса, передает ТАСС.

"Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории", - сказал Лавров.

Глава российского МИД уверяет, что морские силы Украины собираются предпринять попытку прорыва "без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов".

"Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский прорыв", - заявил Лавров.

Напомним: