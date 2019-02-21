Помощника нардепа задержали за хищение на "Укрзализныце"

Детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь" задержали помощника нардепа и бывшего первого заместителя руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" по подозрению в хищении средств.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Это лицо, вместе с еще семью, подозревают в нанесении более 93 миллионов гривен убытков "Укрзализныце" за закупку стрелочной продукции по завышенным ценам. На момент совершения преступления экс-чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов, который, по версии следствия, также причастен к коррупционной схеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозрение экс-чиновнику "Укрзализныци" сообщили в январе. Но поскольку тот скрывался от следствия, то его объявили в розыск.

"Подозреваемого задержали сотрудники Государственной пограничной службы и передали его детективам НАБУ для проведения следственных действий", - подытожили в НАБУ.

Согласно сайту Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", первым заместителем руководителя филиала в 2016 году был Эдуард Пушкаренко.

Такая же должность значится и в декларации Пушкаренко.

Кроме того, лицо с такой фамилией значится и среди помощников нардепа Ярослава Дубневича.

Нардеп Виталий Куприй, который в 2016 году обращался в НАБУ с заявлением о преступлении, указывал в нем, что к хищению на "Укрзализныце" причастны братья Дубневичи и прочих чиновников "Укрзализныци" Эдуард Пушкаренко.

Также лицо с такой фамилией было объявлено в розыск в январе 2019 года, когда сообщали о подозрениях по делу о хищении.

Напомним: