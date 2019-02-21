Помощника нардепа задержали за хищение на "Укрзализныце"
Детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь" задержали помощника нардепа и бывшего первого заместителя руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" по подозрению в хищении средств.
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
"Это лицо, вместе с еще семью, подозревают в нанесении более 93 миллионов гривен убытков "Укрзализныце" за закупку стрелочной продукции по завышенным ценам. На момент совершения преступления экс-чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов, который, по версии следствия, также причастен к коррупционной схеме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозрение экс-чиновнику "Укрзализныци" сообщили в январе. Но поскольку тот скрывался от следствия, то его объявили в розыск.
"Подозреваемого задержали сотрудники Государственной пограничной службы и передали его детективам НАБУ для проведения следственных действий", - подытожили в НАБУ.
Согласно сайту Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", первым заместителем руководителя филиала в 2016 году был Эдуард Пушкаренко.
Такая же должность значится и в декларации Пушкаренко.
Кроме того, лицо с такой фамилией значится и среди помощников нардепа Ярослава Дубневича.
Нардеп Виталий Куприй, который в 2016 году обращался в НАБУ с заявлением о преступлении, указывал в нем, что к хищению на "Укрзализныце" причастны братья Дубневичи и прочих чиновников "Укрзализныци" Эдуард Пушкаренко.
Также лицо с такой фамилией было объявлено в розыск в январе 2019 года, когда сообщали о подозрениях по делу о хищении.
Напомним:
- 15 января НАБУ сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 миллиона гривен "Укрзализныци".
- В 2017 году правоохранители провели 15 одновременных обысков в уголовном производстве относительно злоупотреблений на "Укрзализныце".
- Летом 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении чиновникам "Укрзализныци" и представителям ООО "Вог Аэро Джет", которые подозреваются в нанесении ущерба УЗ на 92 миллиона гривен.
- В конце 2018 года САП передала генпрокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича.
- НАБУ и СБУ расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен.
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