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Боевики обстреляли из гранатометов позиции ООС у Водяного, есть раненые

Четверг, 21 февраля 2019, 17:40

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников: из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Пески", - говорится в сообщении.

Кроме того, они обстреляли позиции ООС со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Павлополя.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Крымское", - отметили в штабе.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛО
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