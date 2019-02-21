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В Сумах полиция накрыла штаб БПП. В прокуратуре говорят, что незаконно

Четверг, 21 февраля 2019, 20:00
В Сумах полиция накрыла штаб БПП. В прокуратуре говорят, что незаконно

В Сумах прокуратура начала уголовное производство по факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

21 февраля на линию "102" от неустановленного лица поступило сообщение о якобы незаконном использовании помещения в доме на Курском проспекте в Сумах. Сотрудники полиции прибыли по адресу и выяснили, что там находится офис одной из политических партий.

По информации источников УП в прокуратуре, это офис партии "Блока Петра Порошенко".

"Без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отделение полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства (наручники). Само помещение стражи порядка без соответствующих разрешений опечатали", - отмечают в прокуратуре.

После вмешательства сотрудников прокуратуры двух задержанных граждан освободили.

"По факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции начато уголовное производство. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 170 (препятствование законной деятельности политических партий) и ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконные задержания) УК", - добавляют в прокуратуре.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

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Украинская правда

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Темы: СумыСБУполициявыборы президента 2019
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