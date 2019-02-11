Призрак Авакова, или #КомандаПорошенко и честные выборы

"Справедливість є. За неї варто боротися", – напевне, думав про себе поет Дмитро Павличко, піднімаючись 9 лютого на сцену "Відкритого діалогу" з Петром Порошенком у Палаці спорту.

На першому форумі Петра Олексійовича, де він оголосив про бажання стати президентом вдруге, Павличку слова не дали. Хоч він і написав спеціально для такої оказії новий славень.

"Так сталося, що минулого разу якось забули. А я не наполягав. Але цього разу я мушу прочитати", – сказав піднесений класик. І таки прочитав:

"...Впаде залізо, люди, многолезне.

Все подолає правда і любов.

І нація в огнях війни воскресне.

Я йду з тобою, Петре. Йду з тобов".

Вибухнули овації, вся зала агітаторів Порошенка захоплено схопилася на ноги. Всі тут були готові повторити слова поета про "йду з тобою, Петре". Власне, для цього і з'їхались.

А тим часом, поки піднесений натовп слухав Павличка і довго проводжав його зі сцени, у зовсім порожньому і перекритому УДОшниками коридорі Палацу спорту свого виходу чекав Петро Порошенко.

Він був у доброму гуморі. Жартував з дружиною. Посміхався.

Усе б нічого, якби не кілька запитань.

Перше висіло у повітрі: а для чого, власне, президенту збирати другий великий форум за два тижні, виголошувати вдруге майже таку ж промову і обіцяти знову те саме, що й так нещодавно уже обіцяв?

Друге запитання було написане на плакаті активіста Миколи Виговського, який зумів пронести банер через усі рамки охорони Палацу спорту: #ХтоЗамовивКатюГандзюк?

Микола Виговський на форумі Порошенка

Поставити це питання президенту завадили працівники УДО, але саме воно 9 лютого прозвучало найголосніше. Адже поставили його не одному Порошенку.

Відповісти на це запитання попросили і Юлію Тимошенко під час її мітингу на Контрактовій площі, і Нацполіцію, яка затримала активістів, і главу МВС Арсена Авакова.

Кожен із них відповів по-своєму. Проте з усього сказаного можна погодитись лише з одним реченням глави МВС: "Це не політика і не виборча кампанія – це бл*дство".

Павличко: "Я йду з тобою, Петре. Йду з тобов" фото: уп

Скупити 2 мільйони голосів?

Минулий тиждень для команди Порошенка почався дуже невдало. У понеділок на погоджувальній раді парламенту головна опонентка чинного президента Юлія Тимошенко на всю країну заявила, що Петро Олексійович знову "переплюнув" навіть Януковича.

"Президент, завдяки своєму найближчому соратнику Березенку і всьому його корумпованому оточенню, створює мережу в країні і роздає по тисячі гривень людям за голос… Я і вся моя команда закликаємо міністра внутрішніх справ негайно розслідувати ці речі", – заявила Тимошенко.

Якихось конкретних даних Юлія Володимирівна тоді не озвучила. Але поступово вони почали "самі з'являтися" в інформаційному просторі. Як зазвичай відбувається з легалізацією "зливів", спершу інформація випливла на невідомих сайтах, потім на них посилались уже дещо знаніші видання, і вже ці публікації репостили у соцмережах соратники Тимошенко.

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Коли ж стало зрозуміло, про що власне говорила Юлія Володимирівна, то з'ясувалось, що йдеться про проект #КомандаПорошенка.

Вперше про нього УП почула досить давно, у розмові про те, як штаб президента готується до створення так званих "виборчих сіток" – мереж для агітації, які легко можна переорієнтувати і на скупку голосів. Відповідальним за цей проект співрозмовники у команді Порошенка називали згаданого депутата Березенка.

Вдруге про цей проект УП знову почула від членів президентської команди перед форумом "Від Крут до Брюсселя".

Нова схема, як відомо УП і як підтверджують уже опубліковані на різних маловідомих ресурсах матеріали, була відчутно потужнішим інструментом за банальні "сітки", які по країні є не в одного мера, мажоритарника чи губернатора.

Загалом, конструкція мала кілька рівнів. Спершу в кожній області, кожному окрузі, місті і селі створюється первинна мережа агітаторів. З кожним із них підписується окрема, ледь не трудова, угода, за якою людина стає агітатором Порошенка. Що важливо – на платній основі.

Ці "агітатори" закріплюються за певним "сектором" – частиною території, де вони знаходять, залучають на свій бік і бажано переконують голосувати за Порошенка не менше 15 прихильників кожний. Але не тільки це.

На "агітаторів" покладалася задача проведення локального соцопитування, на основі якого мав би сформуватись свого роду електоральний "паспорт сектора". При тому збирають не лише дані про симпатії жителів відповідного сектора, але й їхні персональні дані.

Порошенко проводить сьогодні форум для агітаторів. Годують мафінами, нааливають каву. Агітатори гребуть, що можуть)) #порошенко #вибори pic.twitter.com/hB86GIMGhD — Roman Kravets (@RomanKravets) February 9, 2019

Планувалось почати із 3 тисяч "агітаторів" на область, які поступово мусили б довести місткість загальної мережі "прихильників" до 2-3 мільйонів людей.

Критична точка всієї схеми – оплата. За задумом авторів, гроші від штабу мають отримувати лише "агітатори". Їхньої оплати мало вистачити і для них, і для "мотивації" 15 "прихильників".

І хоч із кожного бралося "зобов'язання" не займатись підкупом виборців, проконтролювати, куди "агітатор" витратить свої 2-3-4 тисячі гривень, штаб просто "не мав би змоги". А значить і не міг би нести за це відповідальність. Принаймні, у цьому були переконані творці схеми.

Таким чином у задумі #КомандаПорошенка була "цілком легальною" схемою "концентрації" близько 2 мільйонів виборців. Але на практиці все пішло зовсім не так.

Коли перед форумом "Від Крут до Брюсселя" близький соратник президента описував УП згадану схему, то був достатньо відвертий з однієї причини – у Порошенка начебто вирішили "зістрибнути з теми".

"Виглядало воно спершу реально. Але потім ми подумали, що як тільки ми покажемо легальну схему скупки голосів, то на вибори можна просто не іти – нас знищать. Юля, Гриценко, Садовий і решта нас просто розіпнуть. Тому зараз всі думають, як цю тему розпетляти", – ділився під суворим секретом член найближчого оточення Порошенка.

Правда, повірити в те, що команда президента стала б зважати на реакцію конкурентів у питанні, де йдеться про виграш виборів, було б наївністю. Куди важливішим виявилась реакція іншого гравця.

"Намалювався Аваков, який прямо так і каже: "Якщо ви спробуєте це зробити, то я вашого Березенка дуже швидко і далеко закрию", – розповідають у штабі Порошенка.

Глава МВС Арсен Аваков останній місяць намагається вибити собі публічну позицію головного арбітра майбутніх виборів.

У дуеті Порошенко-Тимошенко особисті симпатії Арсена Борисовича явно не на боці чинного президента, але глава МВС всіляко публічно демонструє, що він "залишиться над сутичкою".

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Схема Березенка бентежить Авакова двома моментами.

По-перше, згідно з виборчим законом кандидат не має права платити агітаторам і членам виборчих комісій. У частині 6 статті 64 прямо написано: "забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних договорів на проведення передвиборної агітації".

За даними УП, на одній із останніх "стратегічних дев'яток" Аваков цитував цю норму Порошенку. Президент натомість нагадував міністру усі без винятку попередні вибори, де і агітаторам, і членам комісій завжди платили гроші. Інакше ні перших, ні других попросту не було б.

Але пошук формальних заборон потрібен Авакову не сам для себе. Схема Березенка лякає не одного главу МВС, а й решту політичної еліти. І не лише можливим впливом на результати президентської кампанії.

"Розумієте, якщо вони зараз напрацюють діючу "сітку" на 2 мільйони людей, то на парламентські вибори можна буде просто не іти. Вони отримають змогу тільки за гроші купити собі 5%. А це в наступній Раді буде ого-го. Тому Аваков і включився", – пояснює один із співрозмовників в оточенні міністра.

"Включився" не тільки Аваков. Почавшись із понеділкової заяви Тимошенко на погоджувальній раді, "війна проти фальсифікацій влади" вилилася у публічний спільний меморандум опозиційних кандидатів у президенти.

Підписаний він був Юлією Тимошенко, Анатолієм Гриценком, Андрієм Садовим, Олександром Шевченком та Віктором Бондарем увечері 7 лютого. Володимир Зеленський також пообіцяв долучитись до цього меморандуму. Саме підписання відбулося в режимі онлайн у студії "1+1" одразу після палкого виступу міністра Авакова, у якому він звинувачував штаби ключових кандидатів у порушеннях виборчого законодавства.

Створення широкого "антипорошенківського союзу" у прямому ефірі каналу опального олігарха Ігоря Коломойського могло б служити ідеальною метафорою всієї президентської кампанії. От тільки Петру Порошенку і його команді у той момент було не до метафор.

Главі держави треба було швидко відповісти і перейти із табору "злодіїв і фальсифікаторів" назад у табір "демократів і реформаторів".

Чесний і ще чесніший

Як не крути, але Петро Порошенко – щасливчик. Так, у нього зараз назбиралася купа проблем, на його адресу лунають безліч небезпідставних звинувачень щодо підкупу виборців. Але якраз у цьому йому страшенно пощастило.

Якби правоохоронці перехоплювали агітаторів, знаходили кур'єрів із живими грошима та повністю ламали "сітки" перед самими виборами – Порошенку вже не було б куди подітися.

Аваков, демократичні і не дуже демократичні опозиціонери просто скрутили б президента разом з усім його оточенням у бублик.

Але передчасна спроба Тимошенко, Гриценка, Садового та інших прив'язати Порошенка до махінацій з голосуванням зіграла йому на руку. Бо у президента залишається достатньо часу, аби змінити підхід до ведення кампанії. Власне, цим його команда активно займається.

Тож тепер замість того, щоб бути кандидатом, який готував масові фальсифікації, Порошенко зробить усе, аби стати "найбільшим борцем за чесні вибори".

Впродовж другого форуму Порошенка, який чомусь назвали в найкращих традиціях радянської доби "Відкритий діалог", складалося враження, що когось на тому заході бракувало.

Сцена на форумі Порошенка виглядає ефектно. У залі Палацу спорту працює купа техніки. В холі працює студія, де ефір веде Ганапольський pic.twitter.com/5QQoME3myP — Roman Romaniuk (@romromaniuk) February 9, 2019

Петро Порошенко, Сергій Березенко, Артур Герасимов зверталися зі сцени до своїх прибічників. Але логіка їхніх виступів, акценти, які вони робили, змушували думати, ніби у цих промов був іще якийсь адресат.

І звали його, швидше за все, Арсен Аваков.

"Дорогі однодумці, дуже важливо і відповідально, що ви як члени команди Порошенка публічно і письмово приймаєте на себе зобов'язання неухильно дотримуватися стандартів чесних виборів, не порушувати букви і дух виборчого законодавства", – виголошував президент так, наче десь у першому ряді навпроти сидів постійно невдоволений міністр внутрішніх справ.

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Комусь може здаватися, що образні і пафосні промови Авакова працюють винятково на створення його суворого та агресивного іміджу.

Але його застереження команда Порошенка слухає дуже уважно і виконує буквально. Передвиборчий штаб президента почав показово вести стерильну кампанію, щоб не дати недоброзичливцям приводів для атак.

Наприклад, по Києву розвісили білборди "Реальні справи, а не брехливі обіцянки". Але щоб Аваков не мав змоги чіплятися до передчасної агітації президента-кандидата, підписані і профінансовані ці борди не Петром Порошенком, а партією БПП.

"По-перше, ми повісили такі борди без згадки про кандидата, щоб не порушувати закон. А по-друге, ми мусили їх розвісити, щоб заброньовані рекламні площі ніхто не перекупив", – пояснив УП один із важливих партійних функціонерів БПП.

Штаб Порошенка почав навіть вказувати тираж агітаційних матеріалів, чого раніше УП не зустрічала на жодному з'їзді жодного іншого кандидата.

Наприклад, на блокнотах, які роздавали учасникам форуму "Відкритий діалог", зазначено ім'я замовника, тираж, друкарню та навіть відповідальну за випуск – Ніну Южаніну.

фото: уп

Ці маленькі деталі свідчать, що противників на виборах-2019 у Порошенка реально побільшало.

Замість того, щоб зосередитися на роботі проти своїх прямих конкурентів, на кшталт, Юлії Тимошенко, Володимира Зеленського чи Анатолія Гриценка, Петро Олексійович змушений зважати ще й на різкі рухи з боку Арсена Борисовича. І той, м'яко кажучи, не відмовляє собі у задоволенні тримати президента в тонусі.

***

Поки що у президента стримано реагують на аваківську гру на нервах. Але якщо вона перейде до гарячої фази, то передбачити розвиток подій буде дуже складно.

"Ви ж самі знаєте, що люди в палатках завжди отримували гроші. Так було завжди. Тепер Арсен каже, що цього не можна робити. Насправді, він просто створює шум навколо нас. І ми розуміємо, для кого він це робить", – з відвертим роздратуванням каже один із найближчих соратників кандидата Порошенка. І додає:

"Якщо Аваков не припинить, ми будемо змушені вийти і публічно говорити, що у нас поліцейська держава".

Це "застереження" на адресу міністра майже збіглося в часі з жорстокою сутичкою між учасниками акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" та поліцейськими на Подолі. Випадковий збіг? Іронія долі?

В Авакова скаржаться, що члени праворадикальної організації С14 навмисно ішли на провокацію. Глава Нацполіції обурився, що активісти мали при собі "ножі, пістолети, газ, кастети".

"І головешки", - мимоволі зринає у пам'яті.

Надягаючи на себе мантію "останнього арбітра", Арсен Аваков мотивує це бажанням не дати підстав для чергового вибуху народного гніву. Але, беручи на себе цю роль, ставлячи планку іншим, Арсену Борисовичу варто придивитись до "своїх".

Адже кожне їхнє "Лягай, Бандеро!" не віддаляє, а навпаки наближає День Гніву.

Роман Кравець, Роман Романюк, УП