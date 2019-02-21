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В прокуратуре сообщили, на чем подорвались военные на полигоне

Четверг, 21 февраля 2019, 22:18

На полигоне в Киевской области двое солдат подорвались из-за взрыва гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"21.02.2019 года около 15.30 во время проведения учений произошел несанкционированный взрыв гранаты, в результате чего двое солдат срочной службы воинской части А2167 получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Пострадавших отвезли в военный госпиталь в Белой Церкви с осколочными ранениями.

Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона проводит первоочередные следственные действия.

Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Продолжается следствие.

Напомним:

  • На полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы двое военнослужащих срочной службы.

Украинская правда
Темы: Киевская областьармиячрезвычайное происшествиепрокуратура
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