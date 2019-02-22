"Динамо" побеждает "Олимпиакос" и выходит в 1/8 финала Лиги Европы

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Пятница, 22 февраля 2019, 00:00

Киевское "Динамо" пробилось в 1/8 финала Лиги Европы. В ответном матче в Киеве на НСК "Олимпийский" динамовцы со счетом 1:0 победили греческий "Олимпикаос".

Напомним, что первый матч в Пирее завершился вничью со счетом 2:2.

"Динамо" открыло счет в этой игре на 32-й минуте. После паса с фланга от Виталия Миколенко дебютным мячом за "Динамо" отметился Фран Соль, который сыграл на опережение, пробив в угол ворот - 1:0. На последней минуте первого тайма Соль мог оформить дубль, но его удар с нескольких метров отразил вратарь "Олимпиакоса".

Греческая команда в первом тайме ничего не создала у ворот "Динамо", ни разу не пробив в створ ворот Дениса Бойко.

Во втором тайме в атаке уже ничего не создало "Динамо", а греки имели несколько возможностей изменить счет в этой встрече. На 64-й минуте после удара Гиргоса Масураса сейв выдал Бойко. Через десять минут Бойко снова спасает "Динамо" после удара метров с семи Ахмеда Хассана.

На восемьдесят шестой минуте греки теряют еще один момент, чтобы восстановить интригу. Мигель Герреро вышел один на один с Бойко, но не сумел переиграть голкипера "Динамо".

Своего соперника по 1/8 финала "Динамо" узнает в пятницю, 22 февраля, во время жеребьевки, которая пройдет в швейцарском Ньоне.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол


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