ООС: 7 обстрелов, трое оккупантов уничтожены

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Пятница, 22 февраля 2019, 08:31

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, было применено 4 раза.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Водяное.

Минометы калибра 82 мм враг применил у населенного пункта Пески, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стрелял возле села Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды стрелял вблизи населенного пункта Крымское из противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 82 мм и минометов 120-го калибра.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, 21 февраля трое оккупантов уничтожены и четверо ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции сил ООС в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка.

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Темы: ООС боевые действия


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