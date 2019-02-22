Ющенко назвал свои 5 требований к кандидату

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Пятница, 22 февраля 2019, 09:40

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявляет, что проголосует за того кандидата, который сможет дать ответы на 5 основных вопросов.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, кто из его бывших подчиненных – Петр Порошенко или Юлия Тимошенко может быть лучшим президентом, Ющенко сказал:

"Лучший президент – тот, кто дает ответ на пять главных вопросов, которые у нас стоят на повестке дня. Первый вопрос: война. Это те пункты, по которым я буду выбирать президента. Пункт второй – политика безопасности. Это вопрос стратегический: как вы видите принести стране гарантию ее вечного существования?".

Он добавил, что в вопросе безопасности подразумевает курс на НАТО.

"Да. Потому что сейчас мы внеблоковая страна. Вы видите, к чему внеблоковость привела?... И мне очень интересно, кто тот лидер, который без ошибки может написать слово НАТО. Кроме президента Порошенко, я бы возможно еще одного-двух назвал. Но все остальные почему-то бросились к теме мира. И никто не положил на стол, как же этот ваш план мира выглядит", - сказал Ющенко.

Третьим вопросом, по его словам, является политика национального восстановления и национального становления Украины.

"Я имею в виду, 45 миллионов украинцев шаг за шагом через национальное осознание должны стать одной семьей... Нации начинаются с 6-7 базовых вещей. На первом месте стоит язык. Это тот базовый социальный клей, который 45 миллионов может склеить в семью", - сказал Ющенко.

Четвертым вопросом, на который он ждет ответа от кандидата, он назвал экономический план для страны.

О пятом вопросе Ющенко не рассказал.

Напомним: 

  • Ранее свои требования к кандидатами озвучил певец Святослав Вакарчук. Он заявил, что на выборах президента будет вибирать среди тех кандидатов, которые выполнят три условия: без суфлеров примут участие в теледебатах, назовут имена членов своей команды и продемонстрирует "на реальных фактах как выполняли свои обещания в прошлом".
  • Выборы президента состоятся 31 марта.
  • Кандидатами на должность зарегистрировано 44 человека.

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Темы: Ющенко выборы президента 2019


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