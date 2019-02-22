В смерти младенца в лифте подозревают заместителя мэра Сум

Заместителю мэра Сум и еще одному городскому чиновнику объявили о подозрении в служебной халатности, которая привела к смерти младенца в лифте.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Отмечается, что следствие установило всех лиц, действия или бездействие которых привели к гибели 2,5-месячного малыша в лифте.

21 февраля сообщили о подозрении заместителю мэра Сум, который должен был следить за эксплуатацией жилищного фонда, в том числе и за содержанием лифтов, а также возглавлял комиссию по безопасной работе лифтов.

Также вручили подозрение директору Департамента инфраструктуры, который в частности заключал договора на проведение капитальных ремонтов более 180 лифтов в г. Сумы стоимостью 34,5 миллиона гривен, в том числе лифтов дома по ул. Супруна, 32/1, где погиб младенец.

Сообщается, что через месяц после так называемого капитального ремонта лифта, в котором погиб младенец, указанным должностным лицам городского совета начали поступать жалобы на его работу от жителей дома, в том числе и дедушки погибшего малыша.

"Однако чиновники не предприняли никаких действенных мер, направленных на устранение неполадок. Фактически, они самоустранились от выполнения своих непосредственных обязанностей", - отметили в прокуратуре.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 367 (неисполнение или ненадлежащее исполнении должностным лицом служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека) УК Украины.

По данным информационного портала Сумского горсовета, профильным заместителем мэра Сум, который отвечает за лифты, является Александр Журба, Департамент инфраструктуры города Сумы возглавляет Григорий Яременко.

Должностным лицам городского совета грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

Напомним: