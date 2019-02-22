Аваков уверен, что полиция отобьет атаки из-за выборов: Не сахарные, не растаем

222 просмотра
Пятница, 22 февраля 2019, 12:45

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что полиция будет продолжать бороться с нарушением предвыборного законодательства "несмотря на атаки и дискредитацию".

Об этом он сказал 22 февраля, сообщает пресс-служба МВД.

"Кому-то может не нравиться активность полиции в пресечении нарушений на выборах. Нас пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растаем. Будем неуклонно, честно, законно выполнять свою работу во имя Украины, а не конкретных политиков. От полиции я требую четких действий в рамках закона", - заявил Аваков.

Пресс-служба Нацполиции в свою очередь информирует, что с начала предвыборной кампании получила 1741 сообщение о нарушениях.

Отмечается, что в основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1102 факта, подкупом избирателей - 130, повреждением имущества - 30 и хулиганством - 27.

 

Полицейские открыли 77 уголовных производств. В частности, 39 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 38 уголовных производств - по фактам, связанным с проведением избирательной кампании.

Кроме того, правоохранители составили 401 административный протокол по фактам нарушения в избирательной сфере.

 

За минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 83 сообщения о событиях, связанных с выборами.

Сообщается также, что за сутки полиция открыла три уголовных производства, связанных с избирательным процессом.

По трем сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, в частности, по одному - по ст. 129 (Угроза убийством), по ст. 160 (Подкуп избирателя) и по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

 

В полиции отмечают, что реагируют на все сообщения о нарушениях избирательного законодательства в рамках правового поля.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что полиция будет продолжать бороться с нарушением предвыборного законодательства "несмотря на атаки и дискредитацию".

"Кому-то может не нравиться активность полиции в пресечении нарушений на выборах. Нас пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растает. Будем неуклонно, честно, законно выполнять свою работу во имя Украины, а не конкретных политиков. От полиции я требую четких действий в рамках закона", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: выборы президента 2019 полиция


powered by lun.ua
По теме
У Тимошенко отреагировали на дело СБУ об "агитационной пирамиде" 22 февраля 2019, 12:41
Отрыв Зеленского сократился, 20% избирателей еще думают 22 февраля 2019, 11:11
Две трети украинцев пойдут на выборы 22 февраля 2019, 10:48
Все новости
Главные новости
Тимошенко: 44 кандидата в бюллетене - попытка Порошенко сфальсифицировать выборы
У Тимошенко отреагировали на дело СБУ об "агитационной пирамиде"
НАБУ проводит обыски в Полтавской обладминистрации
Скандального догхантера Святогора избили
Все новости
экология

Что делать с мехом, который вы больше не носите

афиша

Рок-мюзикл о Революции достоинства в Театре на Подоле

опрос

Кто переживает, почему и сколько

Поиск по сайту
Архив
Весь архів