Аваков уверен, что полиция отобьет атаки из-за выборов: Не сахарные, не растаем

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что полиция будет продолжать бороться с нарушением предвыборного законодательства "несмотря на атаки и дискредитацию".

Об этом он сказал 22 февраля, сообщает пресс-служба МВД.

"Кому-то может не нравиться активность полиции в пресечении нарушений на выборах. Нас пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растаем. Будем неуклонно, честно, законно выполнять свою работу во имя Украины, а не конкретных политиков. От полиции я требую четких действий в рамках закона", - заявил Аваков.

Пресс-служба Нацполиции в свою очередь информирует, что с начала предвыборной кампании получила 1741 сообщение о нарушениях.

Отмечается, что в основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1102 факта, подкупом избирателей - 130, повреждением имущества - 30 и хулиганством - 27.

Полицейские открыли 77 уголовных производств. В частности, 39 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 38 уголовных производств - по фактам, связанным с проведением избирательной кампании.

Кроме того, правоохранители составили 401 административный протокол по фактам нарушения в избирательной сфере.

За минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 83 сообщения о событиях, связанных с выборами.

Сообщается также, что за сутки полиция открыла три уголовных производства, связанных с избирательным процессом.

По трем сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, в частности, по одному - по ст. 129 (Угроза убийством), по ст. 160 (Подкуп избирателя) и по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отмечают, что реагируют на все сообщения о нарушениях избирательного законодательства в рамках правового поля.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что полиция будет продолжать бороться с нарушением предвыборного законодательства "несмотря на атаки и дискредитацию".

"Кому-то может не нравиться активность полиции в пресечении нарушений на выборах. Нас пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растает. Будем неуклонно, честно, законно выполнять свою работу во имя Украины, а не конкретных политиков. От полиции я требую четких действий в рамках закона", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.