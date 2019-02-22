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Как вернуть Крым и Донбасс: украинцы дали ответ

Пятница, 22 февраля 2019, 13:28

Почти две трети украинцев считают, что возвращать оккупированные территории надо мирным путем, то есть с помощью дипломатии.

Это следует из результатов опроса центра "Социс".

В частности, исследование показало, что 62% граждан Украины выступают за возвращение Крыма и оккупированной части Донбасса политико-дипломатическим путем, 10% видят выход в изоляции оккупированных территорий и замораживании конфликта, чтобы попытаться вернуть их в будущем.

Почти 9% опрошенных за военное наступление на оккупированные территории и возвращения их силой, 7,7% предлагают вообще отказаться от возвращения украинских территорий, поскольку считают, что стране будет лучше без них.

Еще 10% респондентов затруднились ответить.

 

Если проанализировать ответы по регионам, то получается, что мирный план больше всего поддерживают на востоке Украины, меньше всего - на юге, изоляция больше всего нравится жителям запада, меньше всего – востоку и Киеву.

За военное наступление преимущественно выступает центр, а вот востоку эта идея нравится меньше всего, отдать территории оккупантам больше всего предлагают на юге, меньше всего - в центре страны.

 

Опрос проводился с 8 по 18 февраля 2019 года во всех областях Украины (без учета населения Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность исследования - 2,1%

Евгений Кизилов, УП

Темы: КрымДонбассоккупацияопрос
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