Компания Косюка за год обзавелась 4 Tesla за 18 миллионов – СМИ

В прошлом году агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" миллиардера Юрия Косюка ввез в страну четыре электрокары Tesla общей стоимостью 672 тысячи долларов.

Об этом 22 февраля пишут "Наші гроші".

"Это внедорожник Model X за 182 тысячи долларов и три седана Model S за 177 тысячи долларов, 176 тысячи долларов и 137 тысячи долларов. Все четыре машины - новые, неповрежденные, 2018 года выпуска", - отмечают в издании.

Отметим, что сейчас, по курсу НБУ, 672 тысячи долларов - 18,145 767 миллионов гривен.

В общем, по источникам издания в Государственной фискальной службе, в 2018 году в Украину ввезли 633 электромобиля Tesla.

Таблица: Наші Гроші

Напомним: