Компания Косюка за год обзавелась 4 Tesla за 18 миллионов – СМИ

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Пятница, 22 февраля 2019, 15:21

В прошлом году агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" миллиардера Юрия Косюка ввез в страну четыре электрокары Tesla общей стоимостью 672 тысячи долларов.

Об этом 22 февраля пишут "Наші гроші".

"Это внедорожник Model X за 182 тысячи долларов и три седана Model S за 177 тысячи долларов, 176 тысячи долларов и 137 тысячи долларов. Все четыре машины - новые, неповрежденные, 2018 года выпуска", - отмечают в издании.

Отметим, что сейчас, по курсу НБУ, 672 тысячи долларов - 18,145 767 миллионов гривен.

В общем, по источникам издания в Государственной фискальной службе, в 2018 году в Украину ввезли 633 электромобиля Tesla.

 
Таблица: Наші Гроші

Напомним:

  • В прошлом году журналисты обнаружили, что автомобили Косюка, среди которых и Tesla Model S, ежедневно нарушают запрет на проезд заповедной зоной парка "Феофания" между офисом "МХП" и его имением.
  • Косюк ранее занимал пост первого заместителя главы администрации президента Петра Порошенко.
  • Компания "Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. По оценкам самой компании, "МХП" занимает 55% отечественного рынка курятины.
  • 21 февраля холдинг Косюка купил самую большую птицефабрику в Словении.
  • В Украине он представлен торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский", "ФуаГра" и другими.
  • Кроме того в 2018 году фирмы, связанные с Косюком, получили больше всего дотаций из государственного бюджета - около 970 млн гривен.

Украинская правда

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Темы: авто


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