Оккупанты переселили в Крым полмиллиона "правильных" россиян – Меджлис

Россия за пять лет оккупации Крыма переселила на остров около полумиллиона россиян.

Об этом сообщил программный директор госпредприятия "Крымский дом" Алим Алиев во время пресс-конференции в пятницу, передает "Укринформ".

"По данным Меджлиса крымскотатарского народа, около полумиллиона человек въехали в Крым из России. Их привезли", – сказал Алиев.

В свою очередь первый замминистра информационной политики Эмине Джапарова отметила, что для такой репрессивной системы, которая сегодня образовалась в России, характерна политика "выдавливания" людей.

С одной стороны, по ее словам, из Крыма вытесняются активные, патриотически настроенные к Украине люди или вообще способны и готовы к сопротивлению.

С другой стороны – заселяются разные военные, ФСБ, специальные силы, консультанты, которые помогают интегрировать Крым в российское пространство, бюрократы, "правильные" учителя, которые ведут политагитацию, чтобы показать детям, как "плохо жилось в Украине и как хорошо живется в Российской Федерации".

По словам Джапаровой, сейчас в Крыму на любом предприятии и даже в детских садах есть люди, которые отвечают за сотрудничество со спецслужбами.

Алиев также сообщил, что по официальной статистике, около 35 тысяч внутренне перемещенных лиц – это люди, которые выехали из Крыма. В то же время, согласно данным общественных организаций, таких людей 50 тысяч.

"Я хочу подчеркнуть – это абсолютно качественный показатель, а не количественный показатель, потому что произошел так называемый "отток мозгов". Выехали молодые профессионалы, журналисты, общественно-политические деятели, деятели культуры и образования, бизнесмены, также часть активного студенчества", – сказал Алиев.

Эти люди, как сообщил он, в основном расселились в трех регионах – в Киеве, на Херсонщине и во Львове и области.