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Сутки на Донбассе: Боевики обстреляли позиции ОС из запрещенного оружия

Пятница, 22 февраля 2019, 17:41

В течение текущих суток, 22 февраля, противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил, из них шесть - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр операции ОС в Facebook.

По его данным, обстрелы велись вблизи Водяного, Авдеевки, Марьинки, Новозвановки, Катериновки и Луганского.

Враг применил противотанковый ракетный комплекс, минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В районе города Марьинка огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер", - добавили в пресс-центре.

Там отметили, что потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

"Подразделения, на которые осуществлялся огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: ООСДонбасс
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