"Схемы" обратились в полицию из-за слежки охранников Ахметова

Журналист программы расследований "Схемы" Михаил Ткач подал заявление в Национальную полицию из-за слежения охраной олигарха Рината Ахметова за ним и съемочной группой, которое, по словам журналистов, продолжается в течение полугода.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В заявлении журналист просит возбудить уголовное производство по ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса - преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью по предварительному сговору группой лиц.

"В течение последних нескольких месяцев (с осени 2018 года и по настоящее время) за мной и съемочной группой происходит регулярное преследование ... Одни и те же 2-3 автомобиля преследуют редакционную машину, когда я с оператором еду на съемки, как в Киеве, так и вне города", - говорится в заявлении Михаила Ткача.

Все авто, которые, по утверждениям журналистов, следят за съемочной группой, принадлежат охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс". Ее конечный бенефициарный владелец - Ринат Ахметов.

"По моему убеждению, Ахметов является организатором этого преступления, то есть в соответствии с ч. 3 ст. 27 УК Украины таким лицом, которое организовало совершение преступления, обеспечивало финансирование преступной деятельности организованной группы. Зато установить всех исполнителей, организатора / -ов, подстрекателя / -ов и пособника / -ов возможно только во время досудебного расследования в рамках уголовного производства, открыть которое, в частности с этой целью я и прошу этим заявлением", - отмечает в заявлении Ткач.

"Редакция программы "Схемы" и я лично убеждены, что такие действия направлены на препятствование моей законной профессиональной деятельности журналиста. Такая позиция обоснована, поскольку журналисты программы "Схемы" неоднократно уличали информацию относительно самого Ахметова во времена после Революции Достоинства, а также продолжают фиксировать его непубличные контакты с первыми лицами государства", - написал журналист.

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