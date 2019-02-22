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Аваков заявил, что против него подготовили провокацию

Пятница, 22 февраля 2019, 20:00
Аваков заявил, что против него подготовили провокацию

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что против него готовят провокацию, на его счета якобы должны перечислить крупную сумму денег из-за рубежа.

Об этом Аваков сообщил в Facebook.

"По "сценарию" на мои счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" внушительная сумма денег в иностранной валюте -- якобы за "оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата". Для полноты "эффекта" деньги могут быть российского происхождения", - написал министр.

Напомним:

  • Арсен Аваков отметил, что полиция будет продолжать бороться с нарушением предвыборного законодательства "несмотря на атаки и дискредитацию".

Украинская правда
Темы: Аваковвыборы президента 2019деньги
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