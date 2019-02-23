МАГАТЭ: Иран продолжает придерживаться ядерной сделки

21 просмотр
Суббота, 23 февраля 2019, 05:50

Несмотря на выход Соединенных Штатов из ядерной сделки и санкции против него, страна продолжает выполнять условия договора.

Об этом говорится в новом отчете Международного агентства по атомной энергетике, передает DW со ссылкой на АР.

Отмечается, что Тегеран обеспечил инспекторам агентства беспрепятственный доступ к своим атомным объектам.

"Своевременное и активное сотрудничество Ирана в обеспечении такого доступа облегчает выполнение Дополнительного протокола и усиливает доверие", - говорится в отчете.

Как пишет АР со ссылкой на заявление одного из дипломатв, никаких изменений в сотрудничестве Ирана с инспекторами агентства замечено не было.

В МАГАТЭ подчеркнули, что запасы иранского обогащенного урана и тяжелой воды остаются в лимитах, установленных соглашением от 2015 года.

Напомним:  

  • Ранее второе лицо Соединенных Штатов Америки, вице-президент Майкл Пенс, в выступлении в Мюнхене призвал всех европейских лидеров восстановить санкции, наложенные на Иран, прекратив участие в ядерной сделке.
  • В начале мая Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного 2015 между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
  • Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
  • Позже Вашингтон расширил санкции против Ирана, требуя от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть и угрожая санкциями в отношении компаний, сотрудничать с Ираном.
  • Другие страны-подписанты соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить действующие договоренности.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Иран ядерное оружие


powered by lun.ua
По теме
В Иране смертник напал на автобус с военными: десятки погибших 13 февраля 2019, 20:08
Иран отверг реакцию ЕС на запуски ракет как "неконструктивную" 5 февраля 2019, 09:50
ЕС призвал Иран воздержаться от разработки и запуска баллистических ракет 5 февраля 2019, 04:24
Все новости
Главные новости
Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла США в ООН
Новости дня: избиение догхантера, засекречивание от разведки и новые электоральные рейтинги
Манфорту предъявят обвинения в штате Нью-Йорк, если его помилует Трамп
В МИД отреагировали на венгерское заявление о "полуфашистском" законе
Все новости
спорт

Как правильно выбрать спортивную секцию единоборств ребенку

репортаж

Герой Майдана Гурик глазами родных и друзей

память

Символы Майдана

Поиск по сайту
Архив
Весь архів