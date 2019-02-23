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МАГАТЭ: Иран продолжает придерживаться ядерной сделки

Суббота, 23 февраля 2019, 04:50

Несмотря на выход Соединенных Штатов из ядерной сделки и санкции против него, страна продолжает выполнять условия договора.

Об этом говорится в новом отчете Международного агентства по атомной энергетике, передает DW со ссылкой на АР.

Отмечается, что Тегеран обеспечил инспекторам агентства беспрепятственный доступ к своим атомным объектам.

"Своевременное и активное сотрудничество Ирана в обеспечении такого доступа облегчает выполнение Дополнительного протокола и усиливает доверие", - говорится в отчете.

Как пишет АР со ссылкой на заявление одного из дипломатв, никаких изменений в сотрудничестве Ирана с инспекторами агентства замечено не было.

В МАГАТЭ подчеркнули, что запасы иранского обогащенного урана и тяжелой воды остаются в лимитах, установленных соглашением от 2015 года.

Напомним:  

  • Ранее второе лицо Соединенных Штатов Америки, вице-президент Майкл Пенс, в выступлении в Мюнхене призвал всех европейских лидеров восстановить санкции, наложенные на Иран, прекратив участие в ядерной сделке.
  • В начале мая Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного 2015 между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
  • Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
  • Позже Вашингтон расширил санкции против Ирана, требуя от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть и угрожая санкциями в отношении компаний, сотрудничать с Ираном.
  • Другие страны-подписанты соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить действующие договоренности.

Темы: Иранядерное оружие
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