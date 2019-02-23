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В Минкульте заявили, что уже 340 приходов перешли в ПЦУ

Суббота, 23 февраля 2019, 05:27
В Минкульте заявили, что уже 340 приходов перешли в ПЦУ

Директор департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш подчеркнул, что на сегодня уже почти 340 документально зафиксированных процессов изменения подчинения с УПЦ МП в ПЦУ.

Об этом он сказал в эфире "5 канала".

"На сегодня мы фиксируем уже около 350 совершенных процессов изменения подчинения с УПЦ МП в ПЦУ, где-то около 340 уже точно есть документально зафиксированных.

Я имею в виду, пока не все эти переходы получили завершение и юридическое оформление на уровне документов, но я имею в виду все случаи, когда состоялось собрание религиозной общины, где было засвидетельствовано этот процесс, когда верующие собрались, оформили, должным образом зафиксировали", - отметил Юраш.

"Но я уверен, что процесс сдерживается искусственно и в ближайшие месяцы, думаю, будем иметь гораздо более динамичны тенденции", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос ведущего, насколько быстро переходят приході и каковы факторы, которые еще сдерживают, представитель Минкульта заявил, что "задействовано очень много внешних механизмов, которые нацелены на то, чтобы не позволить максимальному количеству приходов влиться в ПЦУ".

"С одной стороны, внешние факторы пытаются убедить украинское духовенство в приходах в том, что нет признания со стороны других церквей, потому что признал только Константинополь, а церквям наружу говорят, что нет процессов объединения и приході не хотят идти, поэтому не надо признавать. Надо изнутри разрывать этот круг", - рассказал Юраш.

Он также отметил, что есть немало спекуляций. Одна из них - что якобы изменение подчинения церкви могут инициировать 10-15 человек, которые являются ближайшими к священнику, и есть попытки дать именно этим людям право принимать решения относительно функционирования будущей общины.

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Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

Темы: МинкультурыцерковьПравославная Церковь Украины
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