ООС: Боевики били из ПТРК, минометов и пулеметов, 1 раненый

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Суббота, 23 февраля 2019, 07:27

За прошедшие сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - из запрещенного Минскими соглашениями вооружения с расходом 77 мин калибров 120 и 83 мм. 1 украинский военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 23 февраля.

"Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений ОС из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по нашим защитникам велся прицельный снайперский огонь", - заявили в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 8 раз обстреляли украинские опорные пункты: 4 раза - в районе населенного пункта Лебединское, из них дважды - из минометов калибра 120 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов .

Дважды, из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Водяное; из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка; в районе города Марьинка огонь по позициям ОС вел снайпер.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений ОС: дважды, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Новозвановка.

Из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Екатериновка", - подчеркнули в пресс-центре.

Из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Крымское, из гранатометов различных систем - возле поселка городского типа Луганское, из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Станица Луганская.

По данным разведки, 22 февраля 8 оккупантов уничтожено и 2 ранены. Также уничтожено две единицы военной автомобильной техники боевиков.

"С начала текущих суток огонь по нашим позициям враг не открывал.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда

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Темы: ООС боевые действия


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