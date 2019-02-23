Возле блокпоста боевиков подорвался микроавтобус с гражданскими: есть погибшие
В субботу на неконтролируемой территории возле блокпоста боевиков "Еленовка" на противотанковой мине подорвался микроавтобус с гражданскими. В результате взрыва два человека погибли, трое получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
"Сегодня, в 12.30, в 50 метрах от контрольного пункта "Еленовка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине.
"В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", - сообщили в пресс-центре ООС.
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