Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле блокпоста боевиков подорвался микроавтобус с гражданскими: есть погибшие

Суббота, 23 февраля 2019, 16:20
Возле блокпоста боевиков подорвался микроавтобус с гражданскими: есть погибшие
Telegram / Ситуация на блокпостах

В субботу на неконтролируемой территории возле блокпоста боевиков "Еленовка" на противотанковой мине подорвался микроавтобус с гражданскими. В результате взрыва два человека погибли, трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

 
Telegram / Неофициальный Безсонов

"Сегодня, в 12.30, в 50 метрах от контрольного пункта "Еленовка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине.

"В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", - сообщили в пресс-центре ООС.

Украинская правда
Темы: ДонбассОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
Все новости...
Реклама: