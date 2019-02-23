Возле блокпоста боевиков подорвался микроавтобус с гражданскими: есть погибшие

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Суббота, 23 февраля 2019, 17:20
Telegram / Ситуация на блокпостах

В субботу на неконтролируемой территории возле блокпоста боевиков "Еленовка" на противотанковой мине подорвался микроавтобус с гражданскими. В результате взрыва два человека погибли, трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

 
Telegram / Неофициальный Безсонов

"Сегодня, в 12.30, в 50 метрах от контрольного пункта "Еленовка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине.

"В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", - сообщили в пресс-центре ООС.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ОРДЛО


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