Донбасс: Боевики применили ПТРК, один военный погиб

В зоне проведения операции объединенных сил боевики ОРДЛО вели огонь из противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберных минометов и пулеметов, в результате обстрелов один военнослужащий ОС погиб.

Об этом вечером 23 февраля сообщили в пресс-центре штаба ООС.

С начала суток боевики трижды обстреляли силы ООС, два раза применив вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В частности в районе н.п. Чермалык боевики вели огонь из ПТРК, а близ Катериновки - из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Силы ООС отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.