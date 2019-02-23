Донбасс: Боевики применили ПТРК, один военный погиб
В зоне проведения операции объединенных сил боевики ОРДЛО вели огонь из противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберных минометов и пулеметов, в результате обстрелов один военнослужащий ОС погиб.
Об этом вечером 23 февраля сообщили в пресс-центре штаба ООС.
С начала суток боевики трижды обстреляли силы ООС, два раза применив вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
В частности в районе н.п. Чермалык боевики вели огонь из ПТРК, а близ Катериновки - из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Силы ООС отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.
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