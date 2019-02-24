ООС: 11 обстрелов за сутки, атаки не прекращались всю ночь

23 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, было применено 8 раз.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Водяное, из минометов калибра 82 мм - вблизи города Красногоровка, из противотанкового ракетного комплекса - в районе населенного пункта Чермалык, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Крымское, из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка, из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Новозвановка.

В общем боевики выстреляли по позициям сил ООС 44 мины калибров 120 и 82 мм.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных минского договоренностями.

По данным разведки, 23 февраля двое оккупантов уничтожены и двое ранены.

По состоянию на 7:00 с начала текущих суток враг шесть раз обстрелял украинские позиции.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Новозвановка и Хутор Вольный.

Также из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП и зенитной установки ЗУ-23-22 оккупанты стреляли в районе населенного пункта Екатериновка и Новоалександровка.

Минометы калибра 120 мм враги также применили в районе населенного пункта Золотое.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.