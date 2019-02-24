Чьи Курилы: Лавров заявил, что условий для "мировой" с Японии нет
Условия для заключения мирного договора с Японией полностью отсутствуют.
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам "ЦТВ" и "Феникс", которое опубликовано на сайте МИД РФ.
"Мы будем продолжать работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран. Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью", - заявил Лавров.
Он напомнил, что представители РФ и Японии договорились ускорить работу над договором на основе Декларации 1956 года.
"Там четко сказано: сначала заключение мирного договора. А это означает необходимость признания нашими японскими соседями результатов Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами, включая 4 острова Малой Курильской гряды. Странно, что наши японские коллеги не хотят соглашаться с итогами Второй мировой в том виде, в каком они закреплены в Уставе ООН. Устав ООН они ратифицировали. Отзывать свою ратификацию некорректно. Так не получится", - заявил Лавров.
Также Лавров заявил, что Япония "не выполняет договоренности по созданию в общественном мнении позитивного образа друг друга" и отметил, что "была договоренность прежде всего создавать новое качество отношений", но Токио "поддерживает санкции против России и голосует в ООН солидарно с американцами по резолюциям, направленным против России".
Напомним,
- Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между РФ и Японией с конца Второй мировой войны, когда СССР аннексировал принадлежавшие Японии территории.
- В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был подписан.
- В сентябре 2018 г. президент РФ Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор.
- В Японии в ответ заявили, что не намерены заключать мирное соглашение с РФ до решения территориального спора, касающегося Курильских островов.
- В ноябре 2018 г. после встречи лидеров РФ и Японии Кремль сообщил о договоренности вернуться к советско-японскому меморандуму 1956 года, по которому РФ соглашалась передать Японии два из четырех островов.
- Последние переговоры премьера Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира ПутинА по этому вопросу состоялись в январе в Москве, стороны договорились продолжать обсуждение на уровне глав МИД.
- 10 февраля Абэ пообещал не прекращать переговоры с РФ по вопросу мирного договора и не оставлять эту проблему следующим поколениям, а на национальной конференции по возвращению "северных территорий", в отличие от предыдущих лет, правительство Японии не использовало фразу о "незаконной оккупации" островов Россией.
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