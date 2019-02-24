Российский экзархат в Европе вышел из подчинения Константинополю

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Воскресенье, 24 февраля 2019, 11:59

Генеральная ассамблея клириков и мирян русского экзархата в Западной Европе на внеочередном собрании подавляющим большинством голосов отказалась от самороспуска, на котором настаивает Константинопольский патриархат. 

Как сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ, ассамблее прошла 23 февраля в Париже.

Из 206 участников голосования 191 высказался против роспуска экзархата, 15 - "за".

"Предполагается, что свою дальнейшую судьбу  - вопрос канонического подчинения после фактического ухода от Константинополя - экзархат определит в ближайшие три месяца и утвердит на генеральной ассамблее в июне", - отмечается в сообщении. 

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года. 

Архиепископия находилась под властью Константинополя. В конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял решение о роспуске русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев.

Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и 7 скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании. 

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Темы: церковь Росcия


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