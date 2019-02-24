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Украинцы примут участие в разработке нового беспилотного бомбардировщика

Воскресенье, 24 февраля 2019, 11:15
Украинцы примут участие в разработке нового беспилотного бомбардировщика

Представители Украины примут участие в разработке нового беспилотного бомбардировщика компании Science Technology (Саудовская Аравия).

Как сообщает онлайн-издание Defence Blog, вместе с украинцами над проектом будут работать разработчики из Южной Кореи и США.

Science Technology раскрыла планы по разработке нового БПЛА большой дальности (UCAV) на международной выставке IDEX 2019, проходившей в Абу-Даби до 21 февраля.

"Основным преимуществом нового беспилотного бомбардировщика является использование новейших передовых технологий, относительно низкая стоимость и свободный доступ к рынку", - заявили в компании.

Также отмечается, что проект нового БПЛА разрабатывается "для поддержки операций по борьбе с повстанцами (COIN), разведывательных и поисково-спасательных операций (SAR), разведывательного наблюдения и разведки (ISR), легких точных атак, поддержки с воздуха (DAS), морского патрулирования и миссий по внутренней обороне".

По данным компании, новый беспилотник сможет нести противорадиационные, противокорабельные и высокоточные ракеты класса "воздух-земля" и управляемые бомбы. Также UCAV будет оснащен бортовым оборудованием для запуска ракет с лазерным наведением.

В Science Technology заявили, что работа над проектом "получила одобрение со стороны Вооруженных сил и потенциальных клиентов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", где в связи с ростом количества и интенсивности локальных конфликтов ожидается увеличение парка самолетов UCAV с десятков в 2018 году до 700 - в 2028 году.

Украинская правда
Темы: оружиетехнологии
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