В Молдове заявили, что РФ "открыто вмешивается в парламентские выборы"

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Воскресенье, 24 февраля 2019, 14:35

Россия открыто вмешивается в парламентские выборы в Молдове.

Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду на одном из избирательных участков, сообщает "Укринформ".

"Российская Федерация использовала много инструментов воздействия при нынешней избирательной кампании.   "Свежий" такой факт - открытие в России (за два дня до выборов) уголовного дела на лидера Демпартии  Плахотнюка", - отметил Канду.

Также он напомнил о так называемой "миграционной амнистии", когда гражданам Молдовы, которые нарушили миграционное законодательство РФ, позволили уехать из России, а затем вернуться обратно. Амнистия действует с 1 января по 25 февраля 2019 года. 

По словам Канду, не менее ярким свидетельством стало использование РФ с избирательной целью освобожденных из афганского плена молдавских пилотов.

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Напомним,

  • 24 февраля в Молдове проходят парламентские выборы по смешанной избирательной системе и консультативный референдум.
  • В выборах по национальному округу участвуют 14 партий и один избирательный блок, в выборах по 51 одномандатному округу - 320 кандидатов.
  • По данным Центризбиркома, по состоянию на 13:00 явка составляет около 27%, предварительные результаты голосования будут обнародованы в ночь на 25 февраля.

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Темы: Молдова виборы Росcия пропаганда


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