В Молдове заявили, что РФ "открыто вмешивается в парламентские выборы"
Россия открыто вмешивается в парламентские выборы в Молдове.
Об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду на одном из избирательных участков, сообщает "Укринформ".
"Российская Федерация использовала много инструментов воздействия при нынешней избирательной кампании. "Свежий" такой факт - открытие в России (за два дня до выборов) уголовного дела на лидера Демпартии Плахотнюка", - отметил Канду.
Также он напомнил о так называемой "миграционной амнистии", когда гражданам Молдовы, которые нарушили миграционное законодательство РФ, позволили уехать из России, а затем вернуться обратно. Амнистия действует с 1 января по 25 февраля 2019 года.
По словам Канду, не менее ярким свидетельством стало использование РФ с избирательной целью освобожденных из афганского плена молдавских пилотов.
Между Кремлем и олигархом: что принесет смена власти в "захваченную" Молдову
Напомним,
- 24 февраля в Молдове проходят парламентские выборы по смешанной избирательной системе и консультативный референдум.
- В выборах по национальному округу участвуют 14 партий и один избирательный блок, в выборах по 51 одномандатному округу - 320 кандидатов.
- По данным Центризбиркома, по состоянию на 13:00 явка составляет около 27%, предварительные результаты голосования будут обнародованы в ночь на 25 февраля.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua