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Командир воинской части "погорел" на $10 тысячах

Воскресенье, 24 февраля 2019, 13:48

В Ровенской области полковник, командир одной из воинских частей разоблачен и задержан за взяточничество. 

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона, факт вымогательства и получения неправомерной выгоды был задокументирован 24 февраля.

Установлено, что полковник требовал и получил от предпринимателя 10 тыс. долларов за подписание договоров о закупке и монтаже оборудования на территории, подчиненной воинской части.

"Правонарушитель задержан во время получения второй части средств в сумме 7 тыс. долларов, взятка обнаружена и изъята во время проведения следственных действий", - сообщили в прокуратуре.

Факт получения первой части взятки правоохранителями также задокументирован. 

 
фото - пресс-служба Военной прокуратуры Западного региона

"По результатам проведения первоочередных следственных действий будет решен вопрос о сообщении офицеру о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, пресс-служба СБУ сообщает, что ее сотрудники разоблачили на взятке в 10 тысяч долларов США командира Ровенского военного полигона.

"Полковник требовал неправомерную выгоду в размере 10% от суммы контракта у частного предприятия за содействие в заключении соглашений для реализации оборонных заказов, финансируемых из бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: взяткаармияпрокуратураРовенская область
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