Боевики обстреляли мирные Золотое и Новоалександровку
В ночь на 24 февраля российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
По данным штаба, обстрел боевики совершили около 5 утра.
"Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Люди едва успевали прятаться от взрывов", - сообщили в штабе ООС.
На месте обстрела работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательства террористического акта против мирного населения Украины, добавили в штабе.
По сообщению пресс-центра штаба ОС, в результате обстрелов со стороны боевиков в течение 24 февраля один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. ... С начала текущих суток враг 8 раз обстрелял позиции ОС, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями с общим расходом 230 мин калибров 120 и 82 мм", - сообщили в штабе.
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