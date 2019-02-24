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Боевики обстреляли мирные Золотое и Новоалександровку

Воскресенье, 24 февраля 2019, 14:43
Боевики обстреляли мирные Золотое и Новоалександровку
фото - пресс-центр ООС

В ночь на 24 февраля российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

По данным штаба, обстрел боевики совершили около 5 утра.

 
 
 
фото - пресс-центр штаба ООС

"Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Люди едва успевали прятаться от взрывов", - сообщили в штабе ООС.

На месте обстрела работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательства террористического акта против мирного населения Украины, добавили в штабе.

По сообщению пресс-центра штаба ОС, в результате обстрелов со стороны боевиков в течение 24 февраля один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. ... С начала текущих суток враг 8 раз обстрелял позиции ОС, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями с общим расходом 230 мин калибров 120 и 82 мм", - сообщили в штабе.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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