Аваков уверен, что ВР усилит ответственность за нарушения на выборах

389 просмотров 389 просмотров
Воскресенье, 24 февраля 2019, 21:32

Во вторник в парламент будет внесен законопроект об усилении ответственности за нарушения на выборах.

Об этом сообщил в эфире канала "1+1" министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы во вторник вносим в парламент и очень рассчитываем, что парламентарии примут этот законопроект. Это вопрос нового законодательства об изменении ответственности за нарушения на выборах. Речь идет о том, чтобы наказывать за тяжелые нарушения более серьёзными тяжелыми сроками", - сказал министр.

Он привел пример, что недавно женщина из Одесской области получила 5,5 лет тюрьмы за то, что покупала голоса за 600 грн. на местных выборах.

"Сейчас мы говорим о том, что участник такой же схемы будет получать от 3 до 7 лет тюрьмы, когда речь идет о выдаче незаконных бюллетеней постороннему лицу", - отметил Аваков.

При этом он выразил уверенность, что в парламенте хватит голосов для принятия такого законопроекта.

"Я уверен в этом, потому что парламентарии везде заявляют, что хотят честных выборов. Поэтому я очень рассчитываю, что такая поддержка будет", - сказал министр.

Катерина Тищенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Аваков Верховная Рада виборы


powered by lun.ua
По теме
Березенко ответил на заявление Авакова о "нарушении избирательного законодательства" 23 февраля 2019, 16:55
Аваков: СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации полиции 23 февраля 2019, 10:19
Аваков уверяет, что не заключал ни с кем союзов 23 февраля 2019, 09:11
Все новости
Главные новости
Балуха перевели из Краснодара в СИЗО Армавира – правозащитники
ООС: 12 обстрелов из тяжелого вооружения, есть погибший и раненые
MARUV поставили условие - не гастролировать в РФ
В ПАСЕ подготовили новый план возвращения России уже к лету - депутат
Все новости
исследование

Отцы бездельничают 100 минут в выходные, а мамы только 49

рейтинги

50 лучших песен о любви

тест

Шваблик, тремпель, тормозок: насколько вы знаете украинские диалектизмы?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів