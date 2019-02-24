Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков уверен, что ВР усилит ответственность за нарушения на выборах

Воскресенье, 24 февраля 2019, 20:32

Во вторник в парламент будет внесен законопроект об усилении ответственности за нарушения на выборах.

Об этом сообщил в эфире канала "1+1" министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы во вторник вносим в парламент и очень рассчитываем, что парламентарии примут этот законопроект. Это вопрос нового законодательства об изменении ответственности за нарушения на выборах. Речь идет о том, чтобы наказывать за тяжелые нарушения более серьёзными тяжелыми сроками", - сказал министр.

Он привел пример, что недавно женщина из Одесской области получила 5,5 лет тюрьмы за то, что покупала голоса за 600 грн. на местных выборах.

"Сейчас мы говорим о том, что участник такой же схемы будет получать от 3 до 7 лет тюрьмы, когда речь идет о выдаче незаконных бюллетеней постороннему лицу", - отметил Аваков.

При этом он выразил уверенность, что в парламенте хватит голосов для принятия такого законопроекта.

"Я уверен в этом, потому что парламентарии везде заявляют, что хотят честных выборов. Поэтому я очень рассчитываю, что такая поддержка будет", - сказал министр.

Катерина Тищенко, УП
Темы: АваковВерховная Радавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
Все новости...
Реклама: