Аваков уверен, что ВР усилит ответственность за нарушения на выборах

Во вторник в парламент будет внесен законопроект об усилении ответственности за нарушения на выборах.

Об этом сообщил в эфире канала "1+1" министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы во вторник вносим в парламент и очень рассчитываем, что парламентарии примут этот законопроект. Это вопрос нового законодательства об изменении ответственности за нарушения на выборах. Речь идет о том, чтобы наказывать за тяжелые нарушения более серьёзными тяжелыми сроками", - сказал министр.

Он привел пример, что недавно женщина из Одесской области получила 5,5 лет тюрьмы за то, что покупала голоса за 600 грн. на местных выборах.

"Сейчас мы говорим о том, что участник такой же схемы будет получать от 3 до 7 лет тюрьмы, когда речь идет о выдаче незаконных бюллетеней постороннему лицу", - отметил Аваков.

При этом он выразил уверенность, что в парламенте хватит голосов для принятия такого законопроекта.

"Я уверен в этом, потому что парламентарии везде заявляют, что хотят честных выборов. Поэтому я очень рассчитываю, что такая поддержка будет", - сказал министр.