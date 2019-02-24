Выборы: МВД запустило онлайн-мониторинг нарушений
МВД запустило систему онлайн-мониторинга нарушений на выборах.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире канала "1+1" в воскресенье вечером.
"В сегодняшний вечер мы ее запускаем на сайте МВД", - сказал министр.
По его словам, на сегодняшний день зарегистрировано 1871 обращение о нарушениях, касающихся избирательной кампании, возбуждено 89 уголовных производств.
В основном заявления касаются подкупа избирателей.
"Второе – заявление о незаконной наружной рекламе, и третье – хулиганство, когда вмешиваются в ход митингов", - сообщил Аваков.
Он также сообщил, каких политических сил касаются жалобы.
"454 нарушения касаются "Солидарности", 353 – "Батькивщины", 169 – "Самопомочи", 131 – Гриценко, 122 – Ляшко. Это лидеры", - отметил министр.
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