Помпео прокомментировал угрозы Путина нацелить на США ракеты

2465 просмотров
Понедельник, 25 февраля 2019, 03:05

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что предупреждение и очередные угрозы от президента РФ Путина о последствиях для Соединенных Штатов после расторжения ракетного договора являются пустыми словами.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает "Укринформ".

"Да, Путин тогда еще раз объявил о якобы готовности РФ в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США.

Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которое распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", - подчеркнул Помпео.

Он напомнил, что ракетные договоренности нарушала именно РФ.

"Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором", - заявил госсекретарь.

Напомним:

  • Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в США должны хорошо подумать, прежде, чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Росcия


powered by lun.ua
По теме
Помпео: США готовят дополнительные меры давления против режима Мадуро 25 февраля 2019, 01:03
NASA разрешило SpaceX запуск корабля Crew Dragon на МКС 24 февраля 2019, 07:17
Мюллер просит судью учесть серьезность преступлений Манафорта 24 февраля 2019, 05:27
Все новости
Главные новости
Оскар 2019: победители ОНЛАЙН
Помпео прокомментировал угрозы Путина нацелить на США ракеты
Балуха перевели из Краснодара в СИЗО Армавира – правозащитники
ООС: 12 обстрелов из тяжелого вооружения, есть погибший и раненые
Все новости
тест

Шваблик, тремпель, тормозок: насколько вы знаете украинские диалектизмы?

спорт

Как правильно выбрать спортивную секцию единоборств ребенку

экология

Что делать с мехом, который вы больше не носите

Поиск по сайту
Архив
Весь архів