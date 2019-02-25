Помпео прокомментировал угрозы Путина нацелить на США ракеты

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что предупреждение и очередные угрозы от президента РФ Путина о последствиях для Соединенных Штатов после расторжения ракетного договора являются пустыми словами.

Об этом он сказал в интервью CNN, передает "Укринформ".

"Да, Путин тогда еще раз объявил о якобы готовности РФ в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США.

Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которое распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", - подчеркнул Помпео.

Он напомнил, что ракетные договоренности нарушала именно РФ.

"Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными настоящим договором", - заявил госсекретарь.

Напомним: