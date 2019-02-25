ООС: Боевики били из минометов, зенитной установки и БМП, 1 погибший

За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. 1 украинский военный погиб, 2 получили ранения. С начала текущих суток оккупанты обстреляли из минометов позиции ОС в районе Лебединского.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 25 февраля.

"Артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм боевики применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин.

Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений ОС с вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 9 раз обстреляли украинские опорные пункты: 4 раза - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Водяное.

Дважды, из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - возле села Лебединскиое; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле поселка Пески; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Красногоровка.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами совершено 7 обстрелов позиций подразделений ОС: дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новозвановка.

Из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4; из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки ЗУ-23-2 - в районе населенного пункта Екатериновка", - заявили в штабе.

Из минометов калибров 120 и 82 мм, а также вооружения БМП - вблизи населенного пункта Новоалександровка; из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Золотое-1.

Из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лобачево.

"Также вчера около 5:00 под обстрелы оккупантов попали жилые застройки поселков Золотое и Новоалександровка.

С территории временно оккупированного города Первомайск российско-оккупационные войска вели огонь по домам мирного населения из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов 120-го калибра с расходом 34 снаряда и мины. В результате обстрела разрушено четыре жилых дома", - говорится в отчете.

По данным разведки, 24 февраля трех оккупантов уничтожено и четверо ранены.

С начала текущих суток боевики обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Лебединское из минометов калибра 120 мм с расходом 17 мин.