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"Наварила куш" на блиндажах: чиновница с запада пойдет под суд

Понедельник, 25 февраля 2019, 07:50

Экс-начальницу управления капитального строительства одной из ОГА в западном регионе подозревают в причастности к хищению 2 млн грн, выделенных на обустройство блиндажей в зоне ООС.

22 февраля обвинительный акт в отношении нее направлен в суд, сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Чиновницу обвиняют по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

По версии следствия, обвиняемая внесла изменения в проектно-сметную документацию по возведению опорных пунктов (блиндажей) на территории проведения АТО (ООС) в Донецкой области, в результате чего подрядчики построили взводные опорные пункты из материалов, не пригодных для этого типа сооружений с военной точки зрения.

Указанные действия должностного лица нанесли ущерб Министерству обороны на общую сумму более 2 млн грн.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года после передачи дела из военной прокуратуры по подследственности в НАБУ.

Темы: криминалООСНАБУ
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