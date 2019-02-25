Лавров: США консультировались с РФ перед саммитом Трампа с лидером КНДР

639 просмотров
Понедельник, 25 февраля 2019, 09:57

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты обратились к России за советом перед запланированной встречей американского и северокорейского лидеров во Вьетнаме 27-28 февраля.

Об этом пишет "РИА Новости", передает "Европейская правда".

"Логика "действие за действие" сейчас начинает пробивать себе дорогу в Вашингтоне, по крайней мере, контакты нашего заместителя министра со своими американскими коллегами говорят о том, что США даже спрашивают совета у нас с вами, каким мы видим тот или иной сценарий того, что через несколько дней состоится в Ханое", - сказал Лавров.

Лавров также сказал, что быстрого решения проблемы Корейского полуострова не существует, добавив, что ООН должна отменить некоторые санкции против Северной Кореи, которые препятствуют отношениям между Пхеньяном и Сеулом.

В ежегодном обращении к Конгрессу президент США Дональд Трамп сказал, что благодаря его политике в отношении КНДР, там уже более 15 месяцев не было запусков ракет.

Первый саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам лидеры страны подписали совместное заявление, в котором говорится, что Северная Корея готова к денуклеаризации.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия США КНДР


powered by lun.ua
По теме
Помпео прокомментировал угрозы Путина нацелить на США ракеты 25 февраля 2019, 03:05
ЦИК Молдовы пожаловался в полицию на "карусели" из Приднестровья 24 февраля 2019, 16:54
Следствие бездействует в расследовании убийства Немцова - адвокат 24 февраля 2019, 16:07
Все новости
Главные новости
Пенсионерам перед выборами единовременно выплатят 2 410 гривен
Участница Евровидения Maruv Я готова отказаться от выступлений в России
ООС: Боевики били из минометов, зенитной установки и БМП, 1 погибший
Победители Оскар 2019: "Зеленая книга", "Богемская рапсодия" и "Человек-паук". Полный список лауреатов
Все новости
в топе

Как чаще всего называют детей в Киеве?

Любовь

4 простые идеи, которые помогут вашим отношениям стать лучше

здоровье

6 советов, которые помогут сохранить зрение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів