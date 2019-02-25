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Лавров: США консультировались с РФ перед саммитом Трампа с лидером КНДР

Понедельник, 25 февраля 2019, 08:57

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты обратились к России за советом перед запланированной встречей американского и северокорейского лидеров во Вьетнаме 27-28 февраля.

Об этом пишет "РИА Новости", передает "Европейская правда".

"Логика "действие за действие" сейчас начинает пробивать себе дорогу в Вашингтоне, по крайней мере, контакты нашего заместителя министра со своими американскими коллегами говорят о том, что США даже спрашивают совета у нас с вами, каким мы видим тот или иной сценарий того, что через несколько дней состоится в Ханое", - сказал Лавров.

Лавров также сказал, что быстрого решения проблемы Корейского полуострова не существует, добавив, что ООН должна отменить некоторые санкции против Северной Кореи, которые препятствуют отношениям между Пхеньяном и Сеулом.

В ежегодном обращении к Конгрессу президент США Дональд Трамп сказал, что благодаря его политике в отношении КНДР, там уже более 15 месяцев не было запусков ракет.

Первый саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам лидеры страны подписали совместное заявление, в котором говорится, что Северная Корея готова к денуклеаризации.

Темы: РосcияСШАКНДР
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