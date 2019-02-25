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Порошенко поиронизировал, что будет "подкупать" пенсионеров еще 5 лет

Понедельник, 25 февраля 2019, 09:25
Порошенко поиронизировал, что будет подкупать пенсионеров еще 5 лет
Twitter Volodymyr Groysman

Пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексации – и власти планируют повышать пенсии следующие 5 лет.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на совещании в Пенсионном фонде 25 февраля.

Он пояснил, что у государства появились средства на это: "12 кварталов подряд идет экономический рост. Экономический рост в 2018 году составлял 3,4%".

"74% получателей субсидий – пенсионеры, и сегодня они смогут получить дополнительно к пенсиям еще и субсидию наличными", – отметил президент.

"С 1 марта состоится индексация пенсий. Для отдельных категорий граждан повышение уже произошло – например, для военных пенсионеров, но с 1 марта состоится индексация, которая будет проходить постоянно, поскольку в государстве вследствие реформ появился ресурс", – сказал он.

Но, по словам Порошенко, индексация будет большей для тех, кто работал долго и имел высокую зарплату, и меньшей – для тех, кто работал меньше. Поэтому для последних предусмотрели другую выплату.

"От льготной растаможки "евроблях" поступило почти 13,6 миллиардов гривен, почти 6 миллиардов – по программе старых автомобилей, которые мы можем сейчас использовать на поддержку пенсионеров. Кому? Тем, кто наименее защищен – кто получает наименьшую пенсию", – заявил Порошенко

"Наши оппоненты говорят, что это будет подкуп. Да, мы все последующие 5 лет, в рамках нашей борьбы с бедностью, будем "подкупать": пенсионеров, увеличивая им пенсии; людей труда, увеличивая им зарплаты; семьи и многодетных матерей, увеличивая им пособия", – сказал он.

"Это наша стратегия борьбы с бедностью. Но не пустыми обещаниями, а уже выполнением сделанной большой работы. Деньги, которые сейчас будут направлены на выплату пенсионерам, получающим самую низкую пенсию – меньше или на уровне с минимальной, – уже на счету Пенсионного фонда", – добавил Порошенко.

По его словам, будут осуществлены выплаты для тех, кто получает меньше минимальной и минимальную пенсию, на сумму более 2400 гривен.

Министр соцполитики Андрей Рева рассказал, что в марте-апреле 2019 года тем, кто получает минимальную пенсию, выплатят дополнительно по 2410 гривен за счет средств, полученных от растаможки автомобилей с еврономерами.

Темы: Порошенкопенсиивыборы президента 2019
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