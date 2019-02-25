Американский ракетный эсминец зашел в Одессу

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Понедельник, 25 февраля 2019, 10:58

Американский ракетный эсминец USSDonaldCook, (DDG75), вошел утром, 25 февраля, в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала Морвокзала.

Об этом сообщает местное издание Думская.

Отмечается, что по предварительной информации, он пробудет в Одессе три дня - до 27 февраля включительно.

 
фото Думская

По данным издания, "Кук" вошел в черноморский регион вечером 19 февраля, и все это время был в открытом море.

 
фото Думская

Со ссылкой на командование 6-го флота США сообщается, что эсминец прибыл, чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе".

 
фото Думская

В издании добавили, что он уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCGFatih (F242) военно-морских сил Турецкой Республики и подобные учения будут проведены и с кораблями Военно-морских сил Украины.

 
фото Думская

Сообщается, что в сентябре 2015 года DDG75 заходил в Одессу для участия в совместных украинско-американских учениях "Си Бриз-2015".

 
фото Думская

USS Donald Cook (DDG75) относится к раннему типу эсминцев класса "Арли Берк". Введен в строй в августе 1998 года. Длина 154 метра, ширина 20, осадка девять метров. Полное водоизмещение около 9000 тонн. Скорость 32 узла. Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун". Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение.

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Темы: корабли США Одесса Черное море


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