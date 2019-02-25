Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда обвинил УПА и дивизию "Галичина" в "геноциде" поляков в Гуте Пеняцкой

Понедельник, 25 февраля 2019, 10:20

На Львовщине 24 февраля состоялась траурная церемония, посвященная памяти жертв погрома в Гуте Пеняцкой 28 февраля 1944 года.

Президент Польши Анджей Дуда написал в письме к участникам мероприятия, что в Гуте Пеняцкой произошел акт геноцида, пишет PolskieRadio24.

"Геноцид, который здесь совершили солдаты дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии, был одним из крупнейших в многолетнем ряду преступлений, который мы называем резней польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине", - считает президент Польши, письмо которого прочитал президентский министр Адам Квятковский.

"Единственной "виной" жертв был польский язык и идентичность, верность традиции и любовь к Родине. Их убили, потому что они были поляками", - убежден Дуда.

28 февраля 1944 немецкие каратели уничтожили все польское село Гута Пеняцкая (172 хозяйства) и убили всех жителей (по разным оценкам, от 500 до 800 человек, включая женщин и детей). Спастись удалось одному поляку, который сумел убежать, пишет "Историческая правда".

Ряд польских исследователей возлагали ответственность за истребление Гуты Пеняцкой на подразделения дивизии войск СС "Галичина". По утверждению исследователя Андрея Боляновского, в то время там не действовал ни один из куреней этой дивизии. Согласно документам польского Архива новейших актов, село сожгло подразделение немецкой тайной полевой полиции.

Причиной карательной акции были потери оккупантов в связи с активной деятельностью советского партизанского отряда в районе села незадолго до того.

Дуда в обращении напомнил слова президента Леха Качиньского, который был в Гуте Пеняцкой десять лет назад и призвал к примирению Польши и Украины.

"Он говорил о тяжелой правде о том, что произошло. О влиянии тоталитарных государств на споры, разделяющие народы, и о мучительной ране в сердцах, которая отразилась тенью на наших отношениях. Он призвал к примирению, солидарности и созиданию общего лучшего будущего, дружбы и мира. Его призыв к молитве словами "прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим" через эти десять лет остается актуальным и в дальнейшем", - отметил Дуда.

Вторая часть торжества по случаю 75-летия уничтожения Гуты Пеняцкой состоится в четверг в Варшаве перед Могилой неизвестного солдата.

Европейская правда

Темы: ПольшаУкраинаДуда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Польша
В Польше заработал Центр обслуживания украинских Leopard
Известную российскую теннисистку не пустили в Польшу
Польша вызовет посла России после бредней Путина о Сталине и польских землях
Последние новости
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
Все новости...
Реклама: