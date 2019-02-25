"Укроборонпром" показал испытания новых БТР-4

Харьковские бронетанковые предприятия "Завод им. Малышева" и "ХКБМ им. Морозова" завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами в рамках программы расширения производства этих боевых машин для потребностей украинского войска.

Об этом сообщает ГК "Укроборонпром".

Отмечается, что в настоящее время завершен полный цикл испытаний первого образца БТР-4.

Сообщается, что во время испытаний БТР-4 с новыми корпусами прошли несколько сотен километров по бездорожью и дорогам с твердым покрытием и выдержали испытания обстрелом, в том числе и из крупнокалиберных пулеметов.

"Таким образом, "Завод им. Малышева" и "ХКБМ им. Морозова" в этом году готовы начать серийное производство БТР-4 из корпусов собственного изготовления. Это позволяет значительно увеличить темпы передачи этих боевых машин украинской армии, что ранее зависело от производственных мощностей только одного частного предприятия", - говорится в сообщении.

По данным концерна, БТР-4 - мощная боевая колесная машина, которая создана специалистами "Харьковского конструкторского бюро им. Морозова" и с первых дней войны успешно используется украинским войском.

"Уровень защиты, который обеспечивает эта машина - один из крупнейших среди бронетранспортеров и БМП, стоящие на вооружении Вооруженных Сил Украины", - отметили в "Укроборонпроме".

Сообщается, что на этой машине установлен боевой модуль БМ-7 "Парус" с 30-мм автоматической пушкой, высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", автоматическим гранатометом и пулеметом.

"Благодаря наводке вооружения с помощью современного цифрового комплекса, удается достичь высокой точности огня, в том числе и уничтожение бронетехники противника на расстоянии до 5 км", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за маневренность БТР-4 отвечает мощный немецкий двигатель Deutz и автоматическая американская трансмиссия Allison позволяет разогнать почти 22-тонную машину до 110 км/ч.

Напомним:

ГК "Укроборонпром" и компания ОАЭ Calidus LLC представили на выставке в Абу-Даби совместно разработанный бронетранспортер "Al-Wahash" с боевым модулем БМ-3М "Штурм".