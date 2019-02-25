Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укроборонпром" показал испытания новых БТР-4

Понедельник, 25 февраля 2019, 11:28

Харьковские бронетанковые предприятия "Завод им. Малышева" и "ХКБМ им. Морозова" завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами в рамках программы расширения производства этих боевых машин для потребностей украинского войска.

Об этом сообщает ГК "Укроборонпром".

Отмечается, что в настоящее время завершен полный цикл испытаний первого образца БТР-4.

Сообщается, что во время испытаний БТР-4 с новыми корпусами прошли несколько сотен километров по бездорожью и дорогам с твердым покрытием и выдержали испытания обстрелом, в том числе и из крупнокалиберных пулеметов.

 

"Таким образом, "Завод им. Малышева" и "ХКБМ им. Морозова" в этом году готовы начать серийное производство БТР-4 из корпусов собственного изготовления. Это позволяет значительно увеличить темпы передачи этих боевых машин украинской армии, что ранее зависело от производственных мощностей только одного частного предприятия", - говорится в сообщении.

По данным концерна, БТР-4 - мощная боевая колесная машина, которая создана специалистами "Харьковского конструкторского бюро им. Морозова" и с первых дней войны успешно используется украинским войском.

"Уровень защиты, который обеспечивает эта машина - один из крупнейших среди бронетранспортеров и БМП, стоящие на вооружении Вооруженных Сил Украины", - отметили в "Укроборонпроме".

Сообщается, что на этой машине установлен боевой модуль БМ-7 "Парус" с 30-мм автоматической пушкой, высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", автоматическим гранатометом и пулеметом.

"Благодаря наводке вооружения с помощью современного цифрового комплекса, удается достичь высокой точности огня, в том числе и уничтожение бронетехники противника на расстоянии до 5 км", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за маневренность БТР-4 отвечает мощный немецкий двигатель Deutz и автоматическая американская трансмиссия Allison позволяет разогнать почти 22-тонную машину до 110 км/ч.

Напомним:

ГК "Укроборонпром" и компания ОАЭ Calidus LLC представили на выставке в Абу-Даби совместно разработанный бронетранспортер "Al-Wahash" с боевым модулем БМ-3М "Штурм".

Украинская правда
Темы: Укроборонпром
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Укроборонпром
Госконцерн "Укроборонпром" окончательно реформировали в акционерное общество
Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"
Растрата полмиллиона гривень: эксдиректор предприятия "Укроборонпрома" получил подозрение
Последние новости
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
Все новости...
Реклама: