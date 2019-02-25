26-летняя жительница Львовской области угрожала одному из кандидатов в президенты Украины - шоумену Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что 21 февраля в Нацполицию поступило заявление от шоумена, где он сообщил, что на его мобильный телефон поступают сообщения с угрозами.

"По данному факту следственными Главного следственного управления Нацполиции было открыто уголовное производство по ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины", - отметили в пресс-службе.

Ранее в МВД сообщали, что в ходе следственных действий полицейские установили, что угрозы кандидату с телефона своего отца отправляет жительница Львовской области, 1992 года рождения.

В ведомстве добавили, что изъяли телефон, с которого женщина отправляла угрозы.

Статья 129 УК Украины, - Угроза убийством. Наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

Напомним: