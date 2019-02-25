Начальника Генштаба при Януковиче задержали по подозрению в госизмене

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Понедельник, 25 февраля 2019, 14:00

Бывшему начальнику Генерального штаба Владимиру Замане сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом во время брифинга сообщил главный военный прокурор Владимир Матиос.

Заману подозревают в уменьшении личного состава боеспособных военнослужащих и расформировании воинских частей.

Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны.

По словам Матиоса, в 2013 года Замана сократил войска почти на 17 тысяч человек и более 70 воинских частей.

Также экс-начальник Генштаба в начале 2014 года не привел войска в боевую готовность накануне российской агрессии, якобы зная о том, что она планируется.

Бывший чиновник подчинил некоторые боеспособные воинские части, которые якобы могли отразить агрессию, руководителю Военно-Морских сил. Следствие считает, что это помогло России захватить Крым.

Кроме того, под руководством Заманы были сокращены военные комиссариаты, что мешало мобилизации.

Матиос рассказал, что в личном деле Заманы отсутствует его присяга.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, Военная прокуратура вместе их Службой безопасности задержали Заману.

"Реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссии". Кроме этого именно В. Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-Морских сил (будущему предателю адмиралу Ильину) все части тактической группы "Крым" ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих в любое время российской агрессии", – написал Луценко.

Главный военный прокурор добавил, что в Печерский суд Киева направили ходатайство об аресте подозреваемого.

Заседание должно состояться в понедельник 25 февраля в 15 часов.

Напомним:

  • Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.
  • Янукович уволил Заману, по неофициальной информации, из-за того, что тот отказался дать приказ на выдвижение на Киев десантной дивизии из Днепропетровска.
  • Замана свидетельствовал по делу о государственной измене Виктора Януковича. Он говорил, что первые сообщения об обострении ситуации в Крыму начали поступать в январе 2014 года. Замана утверждал, что разговаривал по этому поводу с Александром Турчиновым, но тогдашнее руководство якобы решило не отвечать на агрессию.
  • Турчинов назвал эти показания ложью.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: Генштаб Янукович Вооруженные силы госизмена


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