Собор не для всех: УГКЦ ответила на призыв Филарета не идти в Софию Киевскую

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Понедельник, 25 февраля 2019, 14:34

Украинская греко-католическая церковь заявила, что пока окончательно не решила, проводить ли богослужение в Софийском соборе в Киеве.

Об этом сообщает департамент информации УГКЦ.

"В настоящее время окончательного решения относительно формата проведения общиной нашей Церкви богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 не принято", - говорится в заявлении.

В Церкви объяснили, что УГКЦ руководствуется нормами национального законодательства и "с уважением относится к чувствам наших православных братьев".

"С целью обсуждения нерешенных вопросов планируется проведение встречи предстоятелей УГКЦ и ПЦУ, которая состоится после возвращения Блаженнейшего Святослава (глава УГКЦ) в Украину", - говорят в департаменте.

Там добавили, что до тех пор, пока руководители церкви не обсудят спорные вопросы, "официальные комментарии не предоставляются".

Напомним:

  • Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет обратился к главе УГКЦ Святославу с призывом не проводить запланированную на 7 апреля литургию в Софийском соборе в Киеве.
  • Он пояснил, что "это необычное явление, потому что УГКЦ никогда не совершала литургию в центре украинского православия" и она может вызвать "сопротивление со стороны православных украинский".

Украинская правда

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Темы: церковь Православная Церковь Украины религия Филарет


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