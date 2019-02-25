Депутату Киевсовета объявили второе подозрение: воровал земли столицы
Депутату Киевского городского совета, экс-секретарю земельной комиссии Сергею Крымчаку 25 февраля сообщено о подозрении в завладении шестью земельными участками и незаконном обогащении на 19,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Отмечается, что действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 и ч.4 ст. 358 и ч.1 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины.
В НАБУ добавили, что также о подозрении сообщено его сообщнику (по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины).
По данным следствия, депутат Киевсовета, занимая должность секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, и имея доступ к информации о наличии в столице свободной земли, на протяжении 2008-2014 годов организовал схему завладения шестью земельными участками.
В бюро отметили, что общая стоимость этих земель составляет более 2,5 млн грн.
"Как выяснили сыщики, к реализации коррупционной схемы чиновник привлек своего родственника. Тот по поручению депутата искал лиц, на которых можно приватизировать земельные участки в Голосеевском районе г. Киев, находящихся в коммунальной собственности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после того, как перечень таких лиц был готов, чиновник собственным письмом инициировал включение вопроса о выделении им земли в повестку дня Комиссии.
"Впоследствии, на сессии Киевсовета, инициатор вместе с другими депутатами голосовал за принятие соответствующего решения", - добавили в НАБУ.
Сообщается, что в результате шесть земельных участков общей площадью 0,47 га выделено заранее определенным лицам, которые об этом даже не догадывались.
Детективы установили, что вступление земли в собственность оформлялось по поддельным документам.
"Указанные факты - второй эпизод с завладение земельными участками в столице за вероятного участия экс-секретаря Комиссии, расследуют детективы НАБУ. Ранее, в сентябре 2017 года, чиновника уличили в завладении тремя участками в столице общей площадью 0,26 га", - заявили в антикоррупционном бюро.
Кроме того сообщается, что восемь месяцев спустя детективы Национального бюро завершили расследование, а прокуроры САП направили обвинительный акт в Шевченковский райсуд суд Киева.
Кроме того, детективы НАБУ установили, что в 2015-2016 годах депутат Киевсовета приобрел в собственность и передал активы на общую сумму 19,5 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.
"Часть этой суммы потрачена на приобретение внедорожника класса "люкс", который находится в пользовании депутата, остальные - инвестированы в корпоративные права и недвижимость, которые приносят прибыль подозреваемому экс-чиновнику Киевсовета", - сказано в сообщении.
Отмечается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.
Как сообщали ранее в САП, во время заседания суда обвиняемый депутат Крымчак утверждал, что земля в Киеве, которая из коммунальной собственности передается гражданам, стоит 0 гривен, и только затем - при перепродаже, приобретает хоть какую-то стоимости. Как следствие, убытки, по его мнению, отсутствуют вообще.
Напомним:
- В сентябре 2017 года депутату Киевсовета Сергей Крымчаку, задержанному за присвоение земли, объявили о подозрении по 4 статьям.
- 13 сентября детективы НАБУ задержали депутата Киевсовета Сергея Крымчака.
- 14 сентября стало известно, что Крымчака задержали по подозрению в присвоении земли в столице.
- По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 миллиона гривен.
- Ранее "Украинская правда" писала о том, что во времена мэрства Леонида Черновецкого часть земельного участка на Толбухина, 43а и 43б разделили на три участка и передали членам семьи действующего депутата Киевсовета от партии "Единство" - Сергея Крымчака.
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