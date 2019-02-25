Депутату Киевсовета объявили второе подозрение: воровал земли столицы

Депутату Киевского городского совета, экс-секретарю земельной комиссии Сергею Крымчаку 25 февраля сообщено о подозрении в завладении шестью земельными участками и незаконном обогащении на 19,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 и ч.4 ст. 358 и ч.1 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ добавили, что также о подозрении сообщено его сообщнику (по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины).

По данным следствия, депутат Киевсовета, занимая должность секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, и имея доступ к информации о наличии в столице свободной земли, на протяжении 2008-2014 годов организовал схему завладения шестью земельными участками.

В бюро отметили, что общая стоимость этих земель составляет более 2,5 млн грн.

"Как выяснили сыщики, к реализации коррупционной схемы чиновник привлек своего родственника. Тот по поручению депутата искал лиц, на которых можно приватизировать земельные участки в Голосеевском районе г. Киев, находящихся в коммунальной собственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как перечень таких лиц был готов, чиновник собственным письмом инициировал включение вопроса о выделении им земли в повестку дня Комиссии.

"Впоследствии, на сессии Киевсовета, инициатор вместе с другими депутатами голосовал за принятие соответствующего решения", - добавили в НАБУ.

Сообщается, что в результате шесть земельных участков общей площадью 0,47 га выделено заранее определенным лицам, которые об этом даже не догадывались.

Детективы установили, что вступление земли в собственность оформлялось по поддельным документам.

"Указанные факты - второй эпизод с завладение земельными участками в столице за вероятного участия экс-секретаря Комиссии, расследуют детективы НАБУ. Ранее, в сентябре 2017 года, чиновника уличили в завладении тремя участками в столице общей площадью 0,26 га", - заявили в антикоррупционном бюро.

Кроме того сообщается, что восемь месяцев спустя детективы Национального бюро завершили расследование, а прокуроры САП направили обвинительный акт в Шевченковский райсуд суд Киева.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что в 2015-2016 годах депутат Киевсовета приобрел в собственность и передал активы на общую сумму 19,5 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.

"Часть этой суммы потрачена на приобретение внедорожника класса "люкс", который находится в пользовании депутата, остальные - инвестированы в корпоративные права и недвижимость, которые приносят прибыль подозреваемому экс-чиновнику Киевсовета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

Как сообщали ранее в САП, во время заседания суда обвиняемый депутат Крымчак утверждал, что земля в Киеве, которая из коммунальной собственности передается гражданам, стоит 0 гривен, и только затем - при перепродаже, приобретает хоть какую-то стоимости. Как следствие, убытки, по его мнению, отсутствуют вообще.

Напомним: