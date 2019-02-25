Военные поймали на оккупированных землях "народного милиционера"

Украинские военные задержали на оккупированной части Луганской области боевика ОРЛО.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, преступник нес службу в мотострелковом батальоне так называемой "народной милиции ЛНР".

"Во время несения службы террорист участвовал в боевых действиях против сил АТО и ООС на территории населенных пунктов Желобок Попаснянского района и Сентяновка (Фрунзе) Славяносербского района", - рассказывает Лысенко.

По его данным, в последнее время боевик занимал должность стрелка и вел наблюдение за позициями ВСУ.

Как сообщил пресс-секретарь, 18 февраля "милиционера" задержали военные ВСУ вблизи пгт Донецкий на оккупированной территории Луганщины.

"В настоящее время террористу сообщено о подозрении и постановлением следственного судьи Северодонецкого городского суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - добавил Лысенко.