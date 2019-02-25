Боевики обстреляли из минометов позиции ООС у Лебединского, есть убитый и раненый
Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один ранен.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединский, из минометов калибра 120 мм - вблизи села Водяное", - говорится в сообщении.
В полосе оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС из стрелкового и снайперского оружия - в районе хутора Свободный, Новоалександровка и Новговородское.
Из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ООС вблизи населенного пункта Новотошковское.
В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.
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