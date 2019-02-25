Эпифаний: Оккупанты готовят конфискацию имущества ПЦУ и депортацию священников

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Понедельник, 25 февраля 2019, 18:35

Начиная с 1 марта, возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей Православной церкви Украины в ОРДЛО.

Об этом заявил глава ПЦУ митрополит Эпифаний, передает пресс-служба Церкви.

По его словам, в связи с этим существует угроза конфискации имущества общин и депортации священников с оккупированных территорий.

"Со 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, принадлежащих общинам нашей Церкви в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области, могут быть "конфискованы в пользу республики", священники - депортированы", - предупреждает глава ПЦУ.

Эпифаний объяснил, что основанием для таких притеснений является незаконное требование к общинам "зарегистрироваться по законам республики".

"Такое требование не может быть выполнено, ведь структура, издавшая такой "закон", никем не признается", - отмечает митрополит.

Учитывая такую ситуацию Эпифаний обратился к ООН, ОБСЕ, странам-гарантам минского процесса, в ЕС и вообще ко всем демократическим странам, международным и межконфессиональным институтам с призывом "повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений касательно этого вопроса, и принять меры с целью недопущения катастрофического развития событий".

Он добавил, что за последние 5 лет ситуация с соблюдением права на свободу совести и вероисповедания в ОРДЛО постоянно ухудшается. В частности, систематически нарушаются права верующих, религиозных общин и священнослужителей ПЦУ.

"Это проявляется в систематических гонениях, издевательстве, арестах, захвате храмов и т.д.", - возмущается митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний.

Украинская правда

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Темы: Православная Церковь Украины церковь ОРДЛО


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