В АРМА заявляют о давлении от владельцев арестованного имущества

В Нацагентстве по розыску и управление активами заявили, что испытывают постоянное давление и сопротивление от владельцев арестованного имущества и связанных с ними лиц.

Об этом заявил председатель АРМА Антон Янчук, передает "Радио Свобода".

"Сопротивление представлено комплексом мероприятий. Как правило, это юридические диверсии, физическое сопротивление - непосредственное противодействие в доступе к активам, и третий элемент - это медийная плоскость: мощный резонанс искаженных обстоятельств и искаженной информации. Это некий "микс", который применяется очень часто с стороны владельцев и связанных лиц, хотя по моему личному убеждению, в этом нет никакого смысла", - рассказал Янчук.

По его словам, АРМА не может отказаться от розыска или управления арестованными активами, каким бы мощным ни было давление их владельца. Такой отказ от работы не предусмотрен украинским законодательством.

"АРМА не является центром принятия решений. Мы получаем сообщения от правоохранителей о розыске, мы получаем по почте судебные решения о передаче активов в управление ... У владельца есть всегда право обжаловать в суде арест имущества. Любого другого поворота событий не может быть" , уверяет Янчук.

В то же время он не дал полного ответа на вопрос, совершают ли давление на Нацагентство владельцы некоторых арестованных объектов, в частности экс-президент Виктор Янукович и его окружение.